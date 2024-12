Cláudio Humberto Correios negam irmão e mulher de presidente

Por Cláudio Humberto | 19 de dezembro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Para passar pano no escandaloso Contrato de Confissão de Dívida assinado pelo presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, a estatal até mente negando vínculo familiar de Fabiano com sócios do Mollo & Santos, banca de advocacia, à época Mollo e Silva, que atuou na causa bilionária do Postalis. Documentos obtidos pela coluna mostram que Fabiano é casado com Renata Mollo dos Santos, sócia da banca, e irmão paterno de outro sócio, Henrique Nascimento dos Santos.

Coisa de bilhões

O acordo assinado por Fabiano dá fim ao imbróglio judicial e antecipa o pagamento, na conta de funcionários, de mais de R$7,5 bilhões.

Digitais

O próprio Fabiano atuou no escritório até 2022. Com a saída, a banca mudou de nome, conforme explicação dos Correios à coluna.

Irmão e esposa

Mollo e Santos é o novo nome da banca Mollo e Silva, que atuou no processo bilionário e tem os parentes de Fabiano como sócios.

Caladinhos

A coluna procurou outra vez os Correios para explicarem o parentesco do presidente Fabiano com os sócios da banca. Não responderam.

Brasil torra reservas e saldo entra em nível crítico

Estimavam-se em US$360 bilhões as reservas cambiais antes de o governo começar a torrar dólares, inclusive nos últimos dias, quando tentou inutilmente conter a alta da moeda, provocada por Lula (PT) e o ministro da Fazenda, mas a pindaíba chegou a essa velha “zona de conforto”. De acordo com especialistas, a dívida externa do governo soma US$202,7 bilhões (R$1,17 trilhão), reduzindo o saldo das reservas a US$158 bilhões. Noves fora, nada, incluída a dívida do setor privado.

Saldo crítico

Excluindo a dívida externa do governo e do setor privado e também os swaps cambiais (ligada ao dólar), o Brasil está perto do saldo negativo.

Restou sombra

Os bancos têm números apocalípticos: 30% das reservas (US$108 bi) já não existem. Tudo escriturado, mas o dinheiro não está mais lá.

Custo Lula

O Brasil torrou cerca de US$10 bilhões das reservas cambiais para tentar conter a alta do dólar provocada por leviandades de Lula e Haddad.

Feito de trouxas

A oposição acredita que após a aprovar a reforma tributária e o pacote de Haddad, Lula recorrerá aos préstimos do STF para anular os acordos em torno do Perse e desoneração da folha, negociados no Congresso.

Recorde chama atenção

O dólar permaneceu entre os assuntos mais buscados da internet no Brasil, nesta quarta-feira (18), segundo o Google Trends. Às 18h de ontem, a moeda americana valia R$6,29, o maior valor da História.

Por outro lado

Na contramão dos pagadores de impostos no Brasil, brasileiros nos EUA comemoram a alta do dólar. “Um real vale 15 centavos”, disse à coluna emigrante que ajuda sua família no País: “muito barato para comprar”.

Check-up

Lula deve passar por exames hoje (19) para atualizar o quadro clínico pós-cirurgia na cabeça. Se tiver o “ok” dos médicos, o petista segue com o plano de reunião ministerial (lavar roupa suja) amanhã.

Fogão nas alturas

Ranking dos melhores times de futebol, divulgado ontem pelo IFFHS (International Federation of Football History & Statistics) o Botafogo aparece em 5º lugar, à frente de Liverpool e Barcelona, por exemplo. O Real Madrid está em 1º, Manchester City em 4º. O Flamengo, em 9º.

Zero bilionário

No governo Lula, nem o zero é zero. O prometido déficit zero para 2025 deu uma afrouxada e tem tolerância de 0,25% do PIB. A manobra abre espaço para torrar mais R$30,97 bilhões além da meta.

Pra boi dormir

A lorota do deputado Zeca Dirceu (PT-PR) de que abriu inquérito para investigar a disparada do dólar virou chacota. Foi logo ironizado pelo colega Carlos Jordy (PL-RJ), “Não sabia que você era delegado”.

Chega de verborragia

Faria bem ao Brasil de Lula e Haddad, produtores de besteirol, o cala-boca do rei Juan Carlos no ditador venezuelano Hugo Chávez, durante a cúpula ibero-americana de 2007: “Por qué no te callas?”

Pensando bem…

…o Brasil voltou… a flertar com o precipício.

PODER SEM PUDOR

Sexo de governador

Israel Pinheiro era governador de Minas e conversava com amigos no Hotel Nacional, em Brasília, quando precisou ir ao banheiro. Ele ia entrando no toalete feminino e foi barrado por uma funcionária: “Dr. Israel, esse banheiro é feminino…” Ele retrucou, mineiramente: “Minha filha, e governador tem sexo?”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

