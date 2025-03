Cláudio Humberto Correios repetem rombo de meio bilhão em fevereiro

Por Cláudio Humberto | 4 de março de 2025

Aos trancos e barrancos, a atual gestão da estatal Correios fechou mais um mês sob impressionante resultado negativo em suas contas. De acordo com indicadores e levantamento internos, aos quais esta coluna teve acesso, a empresa registrou outra vez prejuízo de cerca de meio bilhão de reais em fevereiro, resultado semelhante ao rombo verificado no primeiro mês do ano. Para piorar, a receita estimada em fevereiro, de R$1,2 bilhão, é bem inferior à receita de R$1,4 bilhão em janeiro.

Rombo de R$5 bi

Estimativa otimista dos técnicos aponta para prejuízo de mais de R$5 bilhões ao final de 2025, quase 40% maior que o rombo do ano passado.

Malddad custou caro

A diretoria dos Correios atribuiu o prejuízo de R$3,2 bilhões em 2024 à “taxação das blusinhas” pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda).

Tabuada neles

Ministro sabe fazer Malddad, mas não sabe fazer contas: taxar pobre que compra blusinhas rendeu R$1,4 bilhão. E gerou rombo de R$3,2 bilhões.

O fim do caminho

Além do rombo de R$500 milhões de janeiro, a coluna revelou também em primeira mão que os Correios negocia contrair dívidas de R$4,7 bi.

Senado teve só um dia de trabalho este ano

O pagador de impostos já bancou mais de R$733 bilhões em tributos federais, estaduais e municipais este ano, de acordo com o impostômetro da Associação Comercial de São Paulo, mas, enquanto isso, no Senado, houve apenas um dia de trabalho. E não inclui a eleição para os novos presidentes e integrantes das mesas diretoras das casas do Congresso, realizada no sábado 1º de fevereiro, como determina a Constituição.

São uns folgados

O plenário do Senado realizou só uma sessão deliberativa, dia 19. No dia 20, fez sessão para comemorar aniversário de uma consultoria.

Pouco melhor

A Câmara realizou em fevereiro seis sessões deliberativas presenciais, para votação de projetos pouco relevantes, e cinco “semipresenciais”.

Interesse único

O destaque do mês foi o rateio de cargos no Senado e na Câmara, onde o ano só irá começar na próxima terça (11), após o feriadão do Carnaval.

Dom da onipresença

O ex-deputado Deltan Dallagnol se revelou espantado, em seu canal de Youtube, com a notícia de que Alexandre de Moraes atuou na malcriação do Itamaraty contra os EUA e no projeto assinado por Paulinho da Força retaliando estrangeiros que acusem abusos de autoridades brasileiras.

Um quinto do Brasil

A fortuna pessoal do empresário Elon Musk, segundo ranking do Wall Street Journal divulgado nesta segunda-feira (3), é de US$420 bilhões, ou R$2,5 trilhões, quase 20% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro.

‘Anora’ mereceu

Só no Brasil houve surpresa com “Ainda Estou Aqui”, um grande filme, aliás, ter levado apenas um dos três Oscar esperados. O que não surpreendeu, em Hollywood, foi “Anora” haver arrebatado quatro: Melhor Filme, Melhor Atriz, Melhor Diretor, Melhor Roteiro e Melhor Montagem

Era refém

Presidente da Comissão de Orçamento, o deputado Julio Arcoverde (PP-PI) admitiu que o Orçamento, que está quase três meses atrasado, será “destravado” após o STF avalizar o acordo entre Executivo e Legislativo.

Anote para cobrar

A Instituição Fiscal Independente, órgão do Senado, prevê que a taxa básica de juros (Selic) vai encerrar este ano em 14,25%, mas chuta queda de 2,5 pontos até o final de 2026, quando a taxa seria de 11,75%.

Futurologia

O último Boletim Focus de fevereiro de 2023 previa o dólar a R$5,30 em 2025. Ontem chegou a R$5,92. A publicação semanal do Banco Central leva em consideração previsões de mais de 100 instituições financeiras.

Ministério carnavalesco

As ministras Macaé Evaristo (Direitos Humanos), que Lula não recebe; Anielle Franco (Igualdade Racial), vítima de assédio sexual de colega; Cida Gonçalves (Mulheres), acusada de assedio moral, e a pleonástica Sonia Guajajara (Povos Indígenas) foram ao desfile na Mangueira.

Fux, 14

O ministro Luiz Fux completou 14 anos no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira (3). Assumiu o cargo em 2011, indicado por Dilma Rousseff e tem três anos antes de aposentar, em abril de 2028.

Pensando bem…

…é Carnaval, mas na Praça dos Três Poderes é ainda Réveillon.

PODER SEM PUDOR

Dieta de prisioneiro

Confinado pelo regime militar em 1968, Jânio Quadros ficou “exilado” durante 120 dias no dúplex 606 do hotel Santa Mônica, em Corumbá (MT). Recepcionado pelo ex-governador do Rio Carlos Lacerda, o local logo virou “quartel-general” do ex-presidente. De “férias”, Jânio engordou cinco quilos em dois meses. Respondia a quem estranhava a visível transformação do eterno magro: “A continuar engordando, vou desmoralizar o instituto do confinamento…”

(Cláudio Humberto – @diariodopoder)

