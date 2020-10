Geral Corrida à Casa Branca: Joe Biden antecipa voto a seis dias das eleições nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 28 de outubro de 2020

Joe Biden e sua esposa, Jill, votaram antecipadamente nesta quarta-feira (28). (Foto: Reprodução/Twitter)

O candidato democrata para a presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, votou antecipadamente nesta quarta-feira (28) na cidade onde mora, Wilmington, no Delaware. A seis dias das eleições, ele foi para o centro de votação acompanhado de sua esposa Jill.

“Nós acabamos de votar”, disse Biden nas escadarias do Carvel State Office Building, sede administrativa do governo regional.

A data oficial do pleito é 3 de novembro, mas pelo menos 74 milhões de norte-americanos já votaram antecipadamente, estima o “Projeto Eleições”, da Universidade da Flórida. O número já passa da metade dos votos totais das eleições de 2016.

O presidente Donald Trump, que tenta a reeleição, também já depositou seu voto no fim da semana passada, na Flórida.

Diferente do Brasil, o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e, lá, os eleitores também podem escolher o candidato antes da data oficial das eleições, inclusive enviando o voto pelo correio. O país usa cédulas de papel.

Votação na pandemia

A votação antecipada recorde ocorre em meio a uma nova onda de casos de Covid no país. Os EUA registraram um recorde de 500 mil infectados em uma semana, e a pandemia tem sido o principal assunto da campanha eleitoral.

O país é responsável por quase 20% de todas as infecções e mortes no mundo. Os Estados Unidos têm 8,8 milhões de casos confirmados e 226 mil mortes até o momento. No mundo inteiro, são 44 milhões de infectados e mais de 1,1 milhão de mortes.

Por causa da pandemia, muitos estados mudaram as regras de votação, permitindo que milhões votem pelo correio pela primeira vez. Especialistas preveem que o recorde de 150 milhões de votos pode ser batido, e a taxa de participação na eleição deve ser a maior desde 1908.

Maioria democrata

Democratas têm votado antecipadamente em maior quantidade do que os republicanos. Nos 19 estados que registram a filiação partidária do eleitor, 48% dos que já votaram eram democratas, 29% eram republicanos e 23% não têm partido ou são de siglas menores que disputam a eleição.

Mas essa diferença tem diminuído nos últimos dias, e pesquisas apontam que os democratas votam mais antecipadamente e os republicanos preferem ir às urnas no dia das eleições. As informações são do portal de notícia G1.

