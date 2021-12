Acontece Corrida da Sogipa/Sesc 2021 acontece neste domingo em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 17 de dezembro de 2021

(Foto: Divulgação/ GettyImages)

A Corrida da Sogipa/Sesc será realizada neste domingo (19), em Porto Alegre, com opções de distância de 3 km, 5 km e 10 km, naipes masculino e feminino e categorias divididas por faixa etária. As inscrições estão esgotadas e a expectativa para o final de semana é de muita solidariedade, pois na retirada do kit, cada atleta deverá entregar 1 kg de alimento não perecível. Tudo que for arrecadado será doado para a Sociedade Educacional e Beneficente Emanuel. Mais informações podem ser obtidas nos regulamentos, disponíveis nos sites de inscrição, e pelo telefone (51) 3325-7200.

A largada será às 8h30, na Sogipa (Rua Barão do Cotegipe, 415), e a retirada do kit deverá ser feita antecipadamente no mesmo local, nesta sexta-feira (17), das 9h às 18h ou no sábado (18), das 10h às 16h, mediante apresentação de documento de identidade e carteira de vacinação com as duas doses contra Covid-19.

A premiação será composta por troféus para os 1º ao 3º na classificação geral no masculino e feminino de cada distância, e medalhas para os três primeiros colocados do masculino e feminino de cada categoria e distância. Todos que finalizarem os percursos até o tempo limite de 90 minutos receberão medalhas de participação.

Corrida da Sogipa/Sesc 2021

Data: 19/12 (Domingo)

Horário da largada: 8h30

Local: Sogipa (Rua Barão do Cotegipe, 415)

Inscrições esgotadas

