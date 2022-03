Porto Alegre Corrida do aniversário de 250 anos de Porto Alegre reúne 700 pessoas

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

Evento contou com três circuitos e 700 participantes. Foto: Alex Rocha/PMPA Evento contou com três circuitos e 700 participantes. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A programação dos 250 anos segue com diversos eventos e atrações na Capital. Na manhã deste domingo (27), foi a vez do esporte, com a realização da 18ª Corrida de Porto Alegre. O evento, organizado pelo Sesc/RS e com apoio da prefeitura, reuniu 700 participantes nas categorias corrida, patinação e caminhada.

A largada da corrida foi às 8h no Largo Glênio Peres, seguindo pelas avenidas Borges de Medeiros, Mauá, João Goulart e Edvaldo Pereira Paiva (Orla do Guaíba). O retorno dos atletas foi pelo mesmo trajeto. A prova foi dividida em circuitos de três, cinco e dez quilômetros. O primeiro lugar masculino concluiu o trajeto de dez quilômetros em 39 minutos, e o feminino, em 42 minutos.

Foram distribuídos 3,5 mil copos de água e 1,7 mil frutas aos corredores. “Fizemos corridas pelo Estado inteiro, mas essa de hoje, com a largada pela primeira vez em frente à prefeitura e em alusão ao aniversário da Capital, foi muito especial”, disse o diretor regional do Sesc/RS, José Paulo Rosa, que correu no percurso de três quilômetros.

Todos os atletas receberam medalhas. Os três primeiros colocados ganharam troféus, em um pódio montado em frente ao Paço Municipal. Os resultados serão divulgados pelo Sesc/RS em suas redes sociais

