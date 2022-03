Dicas de O Sul Amazônia Index: Instituto Zoravia Bettiol promove série de lives a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 27 de março de 2022

As lendas da Amazônia e a celebração do Quarup, ritual em homenagem aos mortos ilustres de povos indígenas, estão entre os temas das lives. Foto: Reprodução As lendas da Amazônia e a celebração do Quarup, ritual em homenagem aos mortos ilustres de povos indígenas, estão entre os temas das lives. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

As lendas da Amazônia e a celebração do Quarup, ritual em homenagem aos mortos ilustres de povos indígenas, estão entre os temas de três lives organizadas pelo Instituto Zoravia Bettiol. Os eventos acontecem nos dias 28, 29 e 30 de março, no canal do YouTube do Instituto.

No dia 28, segunda-feira, às 16h30min, a artista Zoravia Bettiol falará sobre “Lendas da Amazônia”, com mediação da jornalista Daniela Sallet.

Dia 29, terça-feira, a convidada é fotógrafa e escritora, Iara Tonidanel, que falará sobre “Amazônias: brasileira e colombiana – fronteiras invisíveis”, com mediação do jornalista Roger Lerina.

Já na quarta-feira, dia 30 de março, o comunicador e fotógrafo, Eduardo Tavares, apresentará ao público “A dinâmica do Quarup e sua importância para a cultura indígena do Alto Xingu”, com mediação do professor e jornalista Paulo Riccordi.

As lives encerram o projeto da Exposição Amazônia Index 2021, realizada de forma online em 2021, durante 8 meses. A exposição reuniu 40 obras de diversos artistas.

Lives Amazônia Indez 2021

Quando: 28, 29 e 30 de março de 2022

Horário: Dia 28 (segunda) 16h30min – Dia 29 (terça) 18h – Dia 30 (quarta) 18h

YouTube do IBZ – https://www.youtube.com/channel/UCLLVeJmxAC-ImKs_wFjCBjg

