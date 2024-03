Porto Alegre Corrida do Aniversário de Porto Alegre completa 20 anos com evento neste domingo

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Serão percursos de 3 quilômetros, 7 quilômetros e 15 quilômetros, além de caminhada de 3 quilômetros Foto: PMPA/Divulgação Foto: PMPA/Divulgação

A tradicional corrida das comemorações do aniversário da Capital será neste domingo (24), 24. A 20ª edição da Corrida do Aniversário de Porto Alegre tem largada marcada para as 8h, na avenida Borges de Medeiros, entre o Paço Municipal e o Largo Glênio Peres. O evento é uma realização do Sesc-RS, em parceria com a Prefeitura Municipal de Porto Alegre.

Serão entregues troféus para os três primeiros colocados no geral, nos gêneros masculino e feminino, pelo critério de tempo bruto. Também será entregue troféu para os três primeiros colocados na categoria Servidor, nos gêneros masculino e feminino, pelo critério de tempo bruto.

Haverá a premiação com medalhas de ouro, prata e bronze para os três primeiros classificados em cada categoria, gênero e faixa etária pelo critério de tempo líquido.

Serão percursos de 3 quilômetros, 7 quilômetros e 15 quilômetros, além de caminhada de 3 quilômetros. Os participantes também recebem medalhas. Haverá uma estrutura na Praça Montevideo para hidratação com frutas, água, guarda-volumes e equipe médica para emergências. Até o momento, já são mais de 1,2 mil inscritos para participar da corrida.

