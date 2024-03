Política Lula cria secretaria extraordinária para comandar organização da COP 30

Por Redação O Sul | 20 de março de 2024

Anúncio é feito após fontes ligadas ao governo sugerirem que falta de estrutura em Belém (PA) poderia levar reuniões para outros Estados

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou decreto nesta quarta-feira (20) para instituir uma secretaria extraordinária da COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), que será realizada em Belém do Pará em novembro de 2025.

A secretaria ficará sob jurisdição do ministro-chefe da Casa Civil Rui Costa. O objetivo é fazer a articulação entre Governo Federal, ONU (Organização das Nações Unidas), governo do Pará e Prefeitura de Belém. Cerca de 30 servidores participarão da nova secretaria, a maior parte remanejada do Ministério da Gestão e Inovação. Os trabalhos devem terminar em junho de 2026.

O anúncio foi feito após fontes sugerirem que reuniões da COP 30 poderiam ser levadas para Rio de Janeiro, Brasília e São Paulo, devido à falta de estrutura em Belém. A capital paraense enfrenta problemas de saneamento, recolhimento de lixo e falta de leitos de hotéis. A capacidade atual é de pouco mais de 10 mil leitos. Durante o evento, são esperada mais de 50 mil visitantes.

O governo federal nega o interesse em mudar a sede de reuniões da COP 30. “É compromisso desta gestão que a capital paraense sedie a conferência e disponha de infraestrutura e logística adequadas para receber o maior evento de discussão climática do mundo”, informou a secretaria social de comunicação da Presidência da República.

Em nota, o governo do Pará afirmou que a COP será realizada na capital Belém e que não há nenhum plano diferente disso. “União, estado e município trabalham em conjunto nos preparativos para o evento. O governo federal já viabilizou investimentos para as obras em Belém e trabalha em conjunto com o estado para que a cidade tenha leitos suficientes para os participantes da COP”, destacou o governo paraense.

