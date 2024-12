Esporte Corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024

Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

O relatório também mostrou um crescimento de 109% no número de clubes de corrida no País Foto: Divulgação/Strava

A corrida foi o esporte mais praticado no mundo em 2024, segundo o Relatório Anual Sobre Tendências de Esportes, divulgado nesta quarta-feira (4) pelo aplicativo Strava.

De acordo com os dados do levantamenro, o Brasil é o segundo país com o maior número de atletas dessa modalidade, somando mais de 19 milhões.

O relatório também mostrou um crescimento de 109% no número de clubes de corrida no País – quase o dobro da média global (59%) – e um aumento de 9% no número de maratonas, ultramaratonas e percursos de longa distância em 2024.

O aplicativo fitness responsável pelo estudo também compartilhou o ritmo/velocidade médios dos corredores no mundo (6:22 min/km) e no Brasil (6:48 min/km).

