Por Redação O Sul | 4 de dezembro de 2024

Já a atuação do ministro Fernando Haddad é considerada positiva por 41% dos entrevistados Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação

A avaliação negativa do mercado financeiro sobre o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a 90%, segundo dados da pesquisa Genial/Quaest, divulgada nesta quarta-feira (4).

De acordo com o levantamento, apenas 3% dos agentes econômicos veem com bons olhos a gestão do petista. Outros 7% consideram a atuação do mandatário regular.

Já a avaliação do mercado sobre o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em específico, é mais positiva do que negativa. A atuação de Haddad é considerada positiva por 41% dos entrevistados e negativa por 24%.

A pesquisa ouviu economistas de 105 fundos de investimento em São Paulo e no Rio de Janeiro entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

Como é uma consulta com público específico, sem cálculo de amostragem, o levantamento não tem margem de erro estimada nem índice de confiabilidade.

