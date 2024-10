Colunistas Corrida pela cidadania

Por Leandro Mazzini | 24 de outubro de 2024

A Itália concedeu 11,2 mil cidadanias a brasileiros em 2022, segundo dados mais recentes. Os países da União Europeia concederam a 25,9 mil brasileiros no mesmo ano, aumento de 26% em relação a 2021. O debate que avança no Parlamento da Itália sobre forte restrição para concessão de cidadania causou correria no Brasil, País com muitos descendentes de italianos. Isso se reflete nos bons números do setor. A maior empresa com serviços para auxílio a obtenção de dupla cidadania (em especial italiana, portuguesa e espanhola), a brasiliense Cidadania4U atingiu R$ 100 milhões em faturamento neste mês – com previsão de fechar o ano com R$ 144 milhões. Startup de tecnologia fundada há cinco anos pelos irmãos Rafael e Rodrigo Gianesini, com 450 funcionários em Brasília, Joinville, Roma e Montevidéu, a empresa tem clientes em sua maioria de São Paulo, Rio e DF.

Fator Janja

A primeira-dama, dona Janja da Silva, está na mira dos diplomatas chineses. A iminente visita do presidente Xi Jinping dá dor de cabeça aos organizadores. Eles têm um dossiê das “intromissões” dela no Governo. Os chineses já deixaram claro ao Itamaraty que não querem improvisos além dos protocolos da visita. E não vão aceitá-la em reuniões fechadas dos presidentes com seus assessores em que a agenda bilateral é revisada.

Saúde prisional

O sistema penitenciário nos Estados atingiu o número de 663.387 detentos no 1º semestre, segundo informações da Secretaria Nacional de Políticas Penais. Nesse mesmo período foram realizados mais de 9 milhões de procedimentos de saúde – dos quais cerca de 128 mil externamente. Mas o sistema penal possui 9.185 profissionais atuantes na área da saúde. A conta não bate. É muito preso para poucos atendentes.

Acorda, deputado

Nas embaixadas do Chile e do Uruguai, há preocupações com a demora na ratificação dos acordos que põem fim à dupla tributação e de Cooperação em Defesa, respectivamente. Ambos estão com o deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP) desde março e maio, mas sem parecer. Dificilmente serão apreciados em 2024, jogando por terra o discurso a favor da integração latino-americana, próprio do PT.

Negócio é viajar

Mais uma: agora, é a deputada Célia Xakriabá (PSOL-MG) quem propõe a formação de comitiva, paga pelo contribuinte, para representação da Comissão da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais na COP29, que será realizada de 11 a 22 de novembro em Baku, no Azerbaijão.

Conversa fiada

Circula uma fake news nas redes sociais e nos apps de conversas sobre o interesse da família Batista, da JBS, em comprar o Bradesco e até a TV Globo. Conversa fiada. O grupo e o banco tiveram de soltar nota para desmentir e acalmar os corretores da Bolsa, que lutaram para segurar os números dos últimos dias. A família está investindo na ampliação dos negócios em proteína e energia, pelo divulgado na praça.

