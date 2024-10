Cláudio Humberto Só cinco Estados aceitam cobrar o DPVAT de Lula

Por Cláudio Humberto | 24 de outubro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Até agora, a dois meses de 2025, apenas cinco Estados aderiram ao “convênio” com o governo federal, por meio da Caixa, para tomar dos cidadãos os valores do “novo DPVAT”, seguro obrigatório ressuscitado como SPVAT por Lula (PT), para alegria das seguradoras. Os Estados que irão cobrar seguro são Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Paraíba e Sergipe, de governadores obedientes ao presidente. Lula recriou o DPVAT, mas tenta transferir o desgaste da cobrança aos Estados.

Bancada do ‘aqui, não’

Após Santa Catarina, semanas antes, os governadores do DF, Ibaneis Rocha, e de Minas, Romeu Zema, também decidiram não cobrar SPVAT.

Turma do ‘sim, senhor’

Dos cinco governadores que se prestam a isso, três são do PSB (Espírito Santo, Maranhão e Paraíba), um do PT (Bahia) e um do PSD (Sergipe).

Taxação secreta

O convênio determina que o SPVAT seja adicionado ao IPVA ou à taxa de licenciamento: as pessoas irão pagar o seguro obrigatório sem saber.

Vendedores de seguro

Pelo trabalhinho de cobrar seguro para empresas privadas, os governos estaduais serão recompensados com uma comissão-merreca de 1%.

Planalto ‘vai amanhecer diferente’ após derrotas do PT

Segundo o presidente do Paraná Pesquisas, Murilo Hidalgo, PT e cia. correm risco de perder todas as capitais do Nordeste no domingo (27), o que deve trazer consequências diretas no Planalto, na Esplanada e na eleição de 2026. Hidalgo avalia que Lula vai tentar aliciar partidos do centro e centro-direita, grandes vencedores este ano, para contornar a “perda do aparato” municipal. “Na 2ª-feira [após a eleição] o Palácio vai amanhecer diferente”, previu Hidalgo no podcast Diário do Poder.

Efeito imediato

“A quantidade de comissionados nessas prefeituras, a própria relação com a imprensa… traz uma perda muito grande para o PT”, diz Hidalgo.

Chances mínimas

Diretor do único instituto de pesquisas que acertou o 1º turno em São Paulo, Hidalgo não acredita nas chances de Guilherme Boulos (Psol).

Quase certo

Hidalgo avalia que a derrota de Boulos para Nunes (MDB) em São Paulo “já está precificada” e que “o primeiro erro do PT foi Marta Suplicy”.

Que coincidência

A plataforma global Salvex, que faz comércio de bens diversos, vendeu nos últimos dias um par de turbinas IAE V2500-A5 por US$4 (R$23) milhões. É exatamente o motor do AeroLula, um Airbus A319CJ de 2005.

Organização criminosa

Perante o mundo, o Brics foi reduzido a convescote do que há de pior no mundo: ditadores rastaqueras, governantes ladrões, financiadores dos terroristas do Hamas e Hezbollah e até grupos terroristas, como o talibã.

Cláusula autofágica

Para fazer História, no Brics, Lula (PT) poderia ter defendido ontem em seu discurso uma “cláusula de exclusão” de países governados por ladrões e por ditadores. Problema é que o grupo seria extinto.

Jeitinho

Ao menos nove estados mudaram o dia da folga pelo Dia do Servidor, que este ano cai na próxima segunda-feira (28). O principal motivo é evitar que a turma exagere e cresça a abstenção nas eleições.

Do bom e melhor

Custa cerca de R$183 mil o modelo da bolsa Hermès, grife francesa, que Samar Abou Zamar, mulher do líder terrorista do Hamas, Yahia Sinwar, ostentava pelos túneis da Faixa de Gaza.

Segurança jurídica

Pedro Lupion (PP-PR) apresentou projeto para garantir indenização aos produtores que tiverem prejuízos com invasores de terras e demarcação de terras indígenas que, lembra o deputado, não tem previsão legal.

Às moscas

A caríssima Câmara dos Deputados caminha para fechar mais uma semana sem sessão deliberativa. O que teve, até agora, foram duas sessões de homenagem ontem (23), mas deu 10h já não tinha ninguém.

Aposta no estudo?

A casa de apostas Polymarket apontava, ontem (23), 63% de chances de vitória de Donald Trump na eleição para presidente dos EUA. Na média das pesquisas eleitorais nacionais, Kamala Harris está à frente por 1,8%.

Pensando bem…

…a mudança de clima que preocupa Lula não tem nada a ver com o meio ambiente.

PODER SEM PUDOR

Garantia de procedência

O ex-ministro Ronaldo Costa Couto relata no notável “Brasília Kubitscheck de Oliveira” (Record, RJ, 399 págs, R$ 26) histórias saborosas. Nos anos escuros do regime militar, Frei Mateus Rocha, antigo vice-reitor da Universidade de Brasília, procurou a escritora Vera Brant com uma carta de Darcy Ribeiro. Estava encantado com “a maravilha” postada do exílio chileno, “carta linda, erudita, inteligentíssima!”. Vera era uma das poucas pessoas que decifravam a letra horrorosa de Darcy. Frei Mateus suplicou: “⁠A senhora poderia lê-la em voz alta?”. “⁠Claro que posso. Mas pra quê?”, devolveu Vera. “⁠Já tentei várias vezes e não entendi nada…”

(Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos – @diariodopoder)

2024-10-24