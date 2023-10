Porto Alegre Corridas de táxi têm reajuste a partir desta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

EPTC vai disponibilizar a tabela para a consulta até a atualização dos taxímetros Foto: Pedro Piegas/PMPA Foto: Pedro Piegas/PMPA

Foi publicado nesta segunda-feira (09), no Diário Oficial de Porto Alegre, o decreto 22.246 que fixa as tarifas de táxi para as categorias comum e especial. A mudança no valor, que começa a vigorar nesta terça-feira (10), foi acordada pelo prefeito Sebastião Melo em reunião realizada no último sábado (07), com sindicatos e associações que representam os taxistas.

Com o aumento concedido de 20,7%, a bandeirada passa de R$ 5,10 para R$ 6,26. Ficam estipulados ainda o quilômetro rodado, aplicável das 6h01 até as 19h59, de R$ 3,13. Das 20h até as 6h, será de R$ 4,06, mesmo valor dos sábados e durante domingos e feriados.

“Nossa equipe técnica vai disponibilizar para os 3.481 autorizatários de táxis a tabela para que possam utilizar como base até que seja atualizada a tarifa nos taxímetros. Teremos também o material disponível no nosso site para que a população possa consultar os valores”, destaca o diretor-presidente da EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), Pedro Bisch Neto.

A aferição diretamente nos taxímetros deve ser concluída em 60 dias. Durante esse período, o usuário desse modal poderá consultar a tabela a ser fixada pelos motoristas nos veículos.

Os taxistas não têm aumento desde 2016 e teriam direito a mais de 70%. O governo municipal foi procurado pela categoria com uma proposta de 30%, a qual foi negada pelo prefeito, e em negociação com a categoria decidiu-se pelo percentual que entra em vigor a partir desta data.

Histórico

Desde o começo da gestão, em conjunto com os vereadores, são tomadas medidas para auxiliar na sustentabilidade do modal táxi. Em janeiro, foi sancionada a lei 13.360, que autorizou a extinção da TGO (Taxa de Gerenciamento Operacional) e o parcelamento dos débitos ocasionados durante a pandemia no período de março de 2020 a novembro de 2021.

Também houve o aumento da vida útil dos táxis de oito para dez anos, diminuição do tamanho do porta-malas, permitindo que os taxistas possam utilizar veículos menores na frota.

