Porto Alegre Porto Alegre ocupa o primeiro lugar em transmissão de sífilis da mãe para o bebê

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











A sífilis pode não apresentar sintomas ou lesões genitais ou na pele. Os testes rápidos para identificar a doença são gratuitos Foto: Divulgação Foto: Divulgação/ Pexels) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Dados mais recentes do Ministério da Saúde colocam Porto Alegre em primeiro lugar no ranking das capitais com maior número de casos novos de sífilis congênita por ano, o segundo lugar em sífilis em gestante e o 11º lugar com maior taxa de detecção de sífilis adquirida.

Neste Outubro Verde, Mês de Combate à Sífilis e à Sífilis Congênita, a SMS (Secretaria Municipal de Saúde) faz um alerta, sobretudo às gestantes, para o diagnóstico precoce e o tratamento adequado. A doença tem cura.

A sífilis pode não apresentar sintomas ou lesões genitais ou na pele. Os testes rápidos para identificar a doença são gratuitos e estão disponíveis nas 134 unidades de saúde da Capital.

“Caso o resultado seja positivo, a pessoa sai com o tratamento na hora, recebendo já a primeira dose da medicação na própria Unidade de Saúde. É simples e eficaz e dura três semanas”, explica a enfermeira Bianca Ledur, do Núcleo de Vigilância de Doenças Transmissíveis Crônicas. O parceiro, mesmo que não tenha o diagnóstico positivo, também deve fazer o tratamento preventivo para evitar que ocorra a reinfecção.

Nos últimos cinco anos, houve aumento importante no número de casos de sífilis nas esferas federal, nacional e municipal, podendo ser atribuído a fatores como exposição sexual desprotegida, realização de tratamento por apenas um dos indivíduos e não do casal de forma conjunta e a não conclusão do tratamento.

Em 2021, foram notificados 1.914 casos de sífilis adquirida, 1.141 casos de sífilis em gestantes e 610 casos de sífilis congênita, em que há registro de 43 casos por mil nascidos vivos.

Sífilis congênita

É uma doença grave que pode trazer sequelas permanentes, como aborto, prematuridade e má formação do feto. Para que a criança nasça saudável, é de suma importância que a gestante realize o pré-natal e tenha o diagnóstico precoce da sífilis para iniciar o tratamento, feito com a aplicação de injeção intramuscular de penicilina uma vez por semana durante três semanas e respeitando o intervalo de sete dias entre as aplicações.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/porto-alegre-ocupa-o-primeiro-lugar-em-transmissao-de-sifilis-da-mae-para-o-bebe/

Porto Alegre ocupa o primeiro lugar em transmissão de sífilis da mãe para o bebê

2023-10-09