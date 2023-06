Inter “Corrigimos no intervalo”, diz Pedro Henrique após a vitória do Inter diante do Coritiba

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

O Colorado venceu com gol de pênalti de Pedro Henrique Foto: Ricardo Duarte/Inter O Colorado venceu com gol de pênalti de Pedro Henrique (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Com gol de Pedro Henrique, o Inter venceu o Coritiba por 1 a 0, no estádio Couto Pereira, nesta quinta-feira (22). Apesar de não jogar bem no primeiro tempo, o clube gaúcho melhorou no segundo tempo, mas só conseguiu os três pontos através do pênalti.

No primeiro tempo, o clube gaúcho ficou muito abaixo do que todos esperavam. Após o intervalo, o Inter cresceu de rendimento e conseguiu a vitória. O goleiro John foi um dos destaques do jogo com, pelo menos, duas defesas que salvaram o Inter de uma derrota.

“Após um 1º tempo abaixo, corrigimos no intervalo. Sabíamos que precisávamos fazer um segundo tempo melhor”, disse Pedro Henrique.

O atacante ainda comemorou a retomada do seu bom momento. Nas últimas quatro partidas, PH marcou em dois jogos.

“Vinha me cobrando muito. Não só pelo gol, mas por atuações melhores. Prova que tivemos uma evolução. Parabenizar o grupo e a torcida que nos acompanha em todo o Brasil. Um beijo para minha família, que sempre me apoiou”, disse o jogador.

2023-06-23