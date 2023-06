Grêmio Paulo Caleffi nega a procura de Suárez para falar de aposentadoria

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

O Grêmio falou pela primeira vez de forma oficial sobre a possível aposentadoria do centroavante

Em um tom “ríspido”, o vice-presidente do Grêmio, Paulo Caleffi, negou a informação que Suárez teria buscado a diretoria informando uma possível aposentadoria. Mesmo com a boa vitória do clube gaúcho, o assunto da entrevista coletiva foi a informação da semana.

Em alguns momentos da coletiva, o dirigente acabou ficando visivelmente irritado com alguns questionamentos. Caleffi fez questão de cravar que a informação nunca existiu.

“O que posso assegurar ao torcedor é que essa notícia que o Luis Suárez buscou a diretoria do Grêmio para indicar que estava se aposentando não existiu. Simplesmente isso”, disse o vice-presidente.

O dirigente destacou que o camisa 9 “convive com a dor”, por causa do seu histórico e idade avançada. Outro tema perguntado na entrevista foi o vídeo vazado do presidente Alberto Guerra. No vídeo, o presidente gremista comenta sobre a lesão e cita até uma prótese que o jogador poderia ter que usar. Caleffi disse que o vídeo foi tirado de contexto.

Nesta semana, a aposentadoria de Suárez veio a tona. Segundo a notícia, o uruguaio iria se aposentar por causa de dores constantes no joelho. O dirigente gremista disse que respeita o trabalho da imprensa, mas que a informação foi equivocada.

“O fato é bastante objetivo. Grêmio tem um contrato vigente com Suárez, o que vai ser do futuro ninguém pode falar. Ninguém sabe sobre o dia de amanhã. O que posso dizer é que a informação que foi dada, que o atleta buscou a diretoria pra informar que estava se aposentando é equivocada, e grifo o equivocada”, disse Caleffi.

2023-06-23