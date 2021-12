Rio Grande do Sul Corsan oferece condições especiais para quitação de dívidas antigas

Por Redação O Sul | 21 de dezembro de 2021

Companhia tem uma série de descontos e benefícios para a quitação de pendências financeiras antigas, facilitando a regularização Foto: Divulgação/Corsan Companhia tem uma série de descontos e benefícios para a quitação de pendências financeiras antigas, facilitando a regularização. (Foto: Divulgação/Corsan) Foto: Divulgação/Corsan

A Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) informa que tem o PND (Programa de Negociação de Dívidas) com uma série de descontos e benefícios para a quitação de pendências financeiras antigas, facilitando a regularização. Confira as condições e os canais para acessar os benefícios:

DESCONTOS

• Para faturas vencidas entre 1°/8/2015 e 31/7/2019 (1 a 5 anos):

» Desconto de 99% sobre multa e juros, para pagamento à vista.

» Desconto de 50% sobre multa e juros no parcelamento e isenção total de juros futuros.

• Para faturas vencidas até 31/07/2015 (6 a 10 anos):

» Isenção total de multa e juros, bem como um desconto de 50% sobre o valor da dívida, para pagamento à vista.

» Desconto de 50% sobre multa e juros no parcelamento e isenção total de juros futuros.

Importante: para pagamento à vista, as faturas devem ser solicitadas nas Unidades de Saneamento ou pelo 0800 646 6444

PARCELAMENTO

• 35% de entrada e o restante em até 12 vezes.

• Pagamento no cartão de crédito: não é necessário entrada.

• Parcela mínima: R$ 30 por economia para a categoria residencial subsidiada; R$ 50 por economia para as demais categorias.

Importante: o parcelamento pode ser realizado na Unidade de Atendimento Virtual no site da Corsan, pelo app, no call center 0800 646 6444 e na Unidade de Saneamento mais próxima (verifique a necessidade de agendamento prévio pelo site ou spp).

Caso seja pago com cartão de crédito, o parcelamento pode ser feito na Unidade de Atendimento Virtual no site da Corsan, pelo app, na Unidade de Saneamento mais próxima e nos totens de autoatendimento instalados em várias cidades.

