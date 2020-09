Rio Grande do Sul Corsan oferece descontos no pagamento de dívidas anteriores a 31 de julho de 2019

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Para atendimento presencial na Corsan, é necessário agendar horário Foto: Alex Rocha/PMPA

A partir desta terça-feira (1°), consumidores da Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) têm descontos para quitar dívidas vencidas há mais de um ano.

Para as faturas com vencimentos entre 1° de agosto de 2015 e 31 de julho de 2019, a empresa está concedendo desconto de 99% sobre valores referentes a multa e juros, para pagamento à vista. O desconto será de 50% sobre multa e juros no caso de parcelamento, e isenção total de juros futuros.

No caso das faturas anteriores a 31 de julho de 2015, a empresa concederá desconto de 50% sobre o valor da dívida, bem como isenção total de multa e juros, para pagamento à vista. No caso de parcelamento, o desconto será de 50% sobre multa e juros, bem como isenção total de juros futuros.

Para solicitação do pagamento com desconto, o titular da conta deve entrar em contato com a Corsan pelo telefone 0800-646-6444 ou no escritório local da sua cidade.

Para o atendimento presencial, é necessário agendar horário pelo telefone 0800-6466444, pelo site www.corsan.com.br ou por aplicativo. O prazo do programa é de 90 dias, se encerrando em 30 de novembro de 2020.

