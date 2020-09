Rio Grande do Sul Prefeitos se manifestam contra o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

O governo gaúcho apresentou à Famurs (Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul), na manhã desta terça-feira (1º), um novo calendário de retorno gradual das aulas presenciais no Estado.

Conforme a proposta, a retomada começará pela Educação Infantil a partir do dia 8 de setembro. Novamente, os prefeitos se manifestaram contra a volta às aulas em meio à pandemia de coronavírus.

Para a Famurs, o plano apresentado pelo Executivo não levou em consideração o estágio da pandemia no Estado. O presidente da Famurs e prefeito de Taquari, Maneco Hassen (PT), argumentou que ainda não há uma estrutura mínima para garantir que os protocolos de prevenção da Covid-19 sejam cumpridos.

“O Estado, que deveria ser o primeiro a nos dar segurança, só vai retornar [as aulas nas escolas públicas] daqui a 45 dias. Nós, municípios, teremos que fazer o experimento, o teste e correr o risco de ter alunos contaminados, enquanto o Estado espera e, se tudo der certo, voltará em 45 dias. Mais uma vez a responsabilidade fica com os prefeitos e prefeitas”, declarou Maneco.

Segundo o presidente da Famurs, o calendário apresentado não é aplicável. “Se é para voltar, que Estado e municípios voltem ao mesmo tempo. É uma injustiça fazer com que prefeitos e prefeitas tenham essa responsabilidade em um ano de eleição e sofram pressão dos pais”, justificou Maneco.

A Famurs também reforçou que o calendário de retorno deveria ser invertido, não começando pelas crianças de 0 a 5 anos. Dessa forma, a rede estadual retornaria primeiro.

Conforme o governo, após a autorização, o retorno das atividades presenciais será facultativo. A decisão final caberá aos municípios, às escolas e aos pais.

O calendário irá valer apenas para as regiões que estiverem em bandeira amarela e laranja. Os municípios, instituições e transporte escolar deverão seguir os protocolos sanitários estabelecidos pela Secretaria Estadual de Saúde.

Confira o calendário proposto pelo governo:

Educação infantil: 8 de setembro

Ensino Superior e Médio: 21 de setembro (no entanto, a rede estadual retorna apenas em 13 de outubro)

Ensino Fundamental – anos finais: 28 de outubro

Ensino Fundamental – anos iniciais: 12 de novembro

