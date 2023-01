Rio Grande do Sul Corsan realiza obra emergencial para garantir o abastecimento de água na Região Metropolitana de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2023

A Corsan também pede que a população colabore para evitar o desabastecimento de água durante a escassez de chuvas Foto: Divulgação A Corsan também pede que a população colabore para evitar o desabastecimento de água durante a escassez de chuvas. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Corsan iniciou, neste fim de semana, uma obra emergencial para melhorar a disponibilidade hídrica nas captações localizadas no rio Gravataí e garantir o abastecimento de água durante a estiagem na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O desassoreamento de um canal que liga o Banhado dos Pachecos ao rio é uma obra inédita que, segundo a empresa, melhorará o escoamento de água. Para executar o trabalho, a companhia realizou a contratação emergencial de uma empresa especializada. Essa medida já havia sido listada pela Corsan entre as estratégias para minimizar os efeitos da estiagem no abastecimento. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos em aproximadamente dez dias.

O Banhado dos Pachecos fica na localidade de Águas Claras, em Viamão, onde há grande reserva hídrica. A limpeza do canal, que tem uma extensão de 7,5 quilômetros, reforçará o volume de água na captação do rio Gravataí. De acordo com a Corsan, essa é uma obra bastante relevante que vai contribuir não só para minimizar os efeitos da seca neste ano, mas facilitará o abastecimento em futuras estiagens.

A Corsan também pede que a população colabore para evitar o desabastecimento de água durante a escassez de chuvas, adotando medidas como: tomar banhos mais curtos, molhar as plantas com regador, não lavar as calçadas e não lavar os carros.

