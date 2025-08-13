Saúde Cortisol: Stanford revela o segredo para controlar o hormônio naturalmente

13 de agosto de 2025

Cortisol está relacionado ao sono. Foto: Freepik

Nos últimos anos, o cortisol se tornou o foco de muitas discussões sobre esgotamento, sono restaurador, boa noite de sono, longevidade e capacidade de realizar várias tarefas ao mesmo tempo. Conhecido como “hormônio do estresse”, ele tem funções essenciais para a sobrevivência, mas quando permanece elevado por longos períodos, afeta negativamente o metabolismo, o sistema imunológico e o equilíbrio emocional.

Na última edição do podcast do Huberman Lab, Andrew Huberman, neurocientista e pesquisador da Universidade de Stanford, investigou mais profundamente esse fenômeno.

“Controlar os ritmos do cortisol é um dos fatores mais poderosos para a saúde e o bem-estar”, afirma o especialista em sua palestra.

O neurobiólogo enfatizou que o cortisol é especialmente importante para o cérebro, pois promove a disponibilidade de glicose e ajuda a manter a atenção e a memória. Eles sugere alguns ajustes para melhorar e manter os níveis de cortisol adequados durante o dia e garantir que eles atinjam os níveis corretos à noite.

Tome um pouco de sol pela manhã;

Beba água assim que acordar;

Coma alimentos como laranjas;

Faça exercícios físicos nas primeiras horas do dia;

Beba café entre meia hora e uma hora depois de acordar; e

Você deve parar de usar telas pelo menos duas horas antes de dormir, evitar cafeína e praticar alguns exercícios de relaxamento.

Como sei se estou liberando mais cortisol do que deveria?

Existem alguns sintomas e comportamentos que permitem a qualquer pessoa determinar se tem níveis elevados de cortisol. Um exame de sangue também pode ser realizado pela manhã, em jejum, para determinar a quantidade exata do hormônio no corpo.

Durante a noite, sua presença em níveis elevados pode causar microdespertares, inquietação e sensação de fadiga ao acordar.

Especialistas do sono sugerem que certas posições para dormir não devem ser negligenciadas, pois refletem atividades fisiológicas que podem estar relacionadas à superprodução de cortisol, um hormônio liberado em situações estressantes.

Isso inclui dormir em posição fetal profundamente curvada; apertar as mãos; ranger os dentes (bruxismo) e deitar de bruços com o pescoço tenso.

(Com informações do jornal O Globo)

