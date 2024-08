Economia Cotado para presidir o Banco Central, economista Gabriel Galípolo antecipa volta a Brasília e fica de “sobreaviso” a pedido de Lula

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo (foto) foi chamado a Brasília para ficar de "sobreaviso", caso Lula decida oficializar a sua indicação Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil . (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Cotado para ser indicado à presidência do BC (Banco Central), o economista Gabriel Galípolo antecipou o retorno a Brasília nesta segunda-feira (26) a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Atual diretor de Política Monetária do BC, Galípolo foi chamado a Brasília para ficar de “sobreaviso”, caso Lula decida oficializar a sua indicação, que terá de ser aprovada pelo Senado.

Galípolo até o momento é o favorito para ser indicado como sucessor de Roberto Campos Neto à frente do BC. O atual titular da autoridade monetária encerra sua gestão em dezembro, após cumprir o mandato de quatro anos.

Antes de confirmar a escolha de Galípolo, Lula tenta acertar com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma data para a sabatina do economista na CAE (Comissão de Assuntos Econômicos).

De acordo com a legislação, para assumir o cargo, o indicado pelo presidente da República para chefiar o BC precisa ser sabatinado e receber o aval do Senado. Galípolo é um economista próximo de Lula. Ele atuou na campanha do petista, na equipe de transição de governo e no Ministério da Fazenda antes de assumir a Diretoria de Política Monetária do BC.

O Palácio do Planalto gostaria de viabilizar a data para a eventual sabatina antes do final das eleições. No momento, os parlamentares estão concentrados em apoiar os candidatos de suas regiões, o que reduzir o ritmo de atividades do Congresso Nacional.

Viagem ao Piauí

Galípolo participou pela manhã de um evento de comemoração dos 125 anos do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, em Teresina (PI). O locutor do evento avisou que o diretor do BC teria de retornar a Brasília.

“Vamos correr um pouco com a programação, porque o doutor Galípolo recebeu uma convocação do presidente da República e não vai ficar o tempo que ele gostaria e gostaríamos em Teresina”, afirmou.

