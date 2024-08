Porto Alegre Publicado edital para reconstrução de trechos do talude do Arroio Dilúvio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

A informação consta no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre) Foto: Luciano Lanes/PMPA (Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) publicou nesta segunda-feira (26) o edital de concorrência pública para a reconstrução de dois trechos do talude do Arroio Dilúvio, na avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A informação consta no Dopa (Diário Oficial de Porto Alegre).

A licitação, com disputa em 11 de setembro, tem como objetivo a realização de obras nas proximidades da esquina entre a avenida Ipiranga e a rua São Manoel (onde ficava o antigo ginásio da Brigada Militar), bem como em frente ao Planetário da Ufrgs (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O Dmae trabalha para abrir editais para outros sete trechos nos próximos meses.

