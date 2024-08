Economia Ministro de Minas e Energia diz que o governo federal vai ampliar vale-gás para 20 milhões de famílias até 2025

Por Redação O Sul | 26 de agosto de 2024

Declaração do ministro (foto) foi feita durante solenidade após reunião do Conselho Nacional de Política Energética Foto: Joédson Alves/Agência Brasil (Foto: Joédson Alves/Agência Brasil) Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que o governo vai ampliar o programa Vale-Gás para 20 milhões de famílias até dezembro de 2025.

A declaração foi feita nesta segunda-feira (26), durante solenidade após reunião do CNPE (Conselho Nacional de Política Energética). Na coletiva após a reunião do CNPE também foram anunciados outras medidas para fomentar a indústria de gás natural e reduzir o valor do combustível.

Gás para Todos

Segundo o presidente Lula, empresas estratégicas como estas têm grande função social. No entanto, se nas mãos do setor privado, acabam tendo outras prioridades. “A gente [governo] é obrigado a fazer política social. Quando fazemos política de gás, é porque o gás, hoje, tem de ser instrumento da cesta básica do povo brasileiro, que muitas vezes não consegue comprar o botijão, que sai da Petrobras a R$ 36 e é vendido em alguns estados a R$ 140”.

Também presente no evento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que “essa energia nova terá efeitos positivos no campo, na indústria e, com a reforma tributária, também no ambiente de negócios”.

“Nós não vamos jogar fora a oportunidade da transição energética que o Brasil tem agora. Temos tudo que a natureza pode nos ofereceu, gente capacitada tecnicamente e mão de obra qualificada para isso. Esse momento é mais uma oportunidade que se apresenta para o Brasil”, complementou Lula.

2024-08-26