Por Redação O Sul | 21 de março de 2023

A cooperativa também está inovando no formato desses eventos, com a realização de “noites de campo”. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Com o objetivo de levar informações aos associados relacionadas às culturas de verão, principalmente sobre novas tecnologias agrícolas, práticas de manejo e cultivares, a Cotribá está promovendo vitrines tecnológicas em diferentes municípios. Já aconteceram encontros em Cachoeira do Sul, Ibirubá e Santiago, e as próximas edições estão programadas para esta terça-feira (21), em Arroio Grande, e quinta (23), em São Lourenço do Sul – ambas às 18h. A cooperativa também está inovando no formato desses eventos, com a realização de “noites de campo”: reuniões que começam no final do dia para possibilitar a participação de um número maior de produtores.

Entre as novidades já apresentadas está a utilização de drones agrícolas. O gerente de Insumos da Cotribá, Jonas Antonelo, explica que eles podem ser usados como opção para a aplicação de líquidos e sólidos nas lavouras, ou seja, tanto para semeadura quanto para pulverização de fungicidas. As vitrines tecnológicas contam também com a presença de fornecedores para demonstração e atualização sobre as novas tecnologias e as melhores cultivares para as plantações de verão.

O vice-presidente da Cotribá, Enio Cézar Moura do Nascimento, destaca que as vitrines estão conquistando cada vez mais a presença significativa de jovens. “Isso demonstra que a agricultura continua forte e pujante, o que para nós é muito gratificante. Toda essa tecnologia que apresentamos vem para aumentar a produtividade, e esse é o nosso grande desafio, deixar cada vez mais renda para o produtor da porteira para dentro.”

