Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Pacientes, médicos e acompanhantes poderão desfrutar de uma verdadeira experiência gastronômica na unidade a partir de abril. Foto: Divulgação/Blanc Hospital Foto: Divulgação/Blanc Hospital

Uma experiência incrível com requinte e muito sabor. É assim que o Blanc Hospital pretende surpreender pacientes, médicos e acompanhantes. Para isso, a partir de abril, o cardápio será assinado pelo renomado chef Henrique Fogaça. Já pensou ser surpreendido no almoço por diversas opções, entre elas um risoto de camarão com aspargos e alho poró? Pois esta será apenas uma das novidades. Tudo pensado para surpreender e desmistificar que comida de hospital não pode ser saborosa.

O CEO e CFO Luis Felipe Ducati explica que a ação é voltada para a padronização do atendimento de excelência. “Queremos aprimorar ainda mais a experiência dos nossos médicos, pacientes e acompanhantes. Já estamos há um ano com esta parceria com o chef Fogaça em nossa unidade de São Paulo e, agora, estamos trazendo essa atualização também para Porto Alegre.”

Os pratos são supervisionados por nutricionistas e adaptados conforme a dieta do paciente. O cardápio assinado por Henrique Fogaça conta com opções de entradas e pratos principais, como tartare de palmito, salmão com creme de pistache e minilegumes, além de sobremesas como doce de leite com banana cremosa, sorvete de baunilha e biscotti, por exemplo.

Os hospitais de Porto Alegre e São Paulo contam com um serviço de hotelaria de luxo inédito no Brasil que surpreende médicos e pacientes. Os serviços estão disponíveis para convênios e particulares sem nenhuma diferença para qualquer categoria. “Queremos ser o maior grupo hospitalar cirúrgico do Brasil”, revela Ducati. O Blanc Hospital Porto Alegre está inserido dentro do Centro Médico Medplex Santana e atende 15 especialidades cirúrgicas.

