Acontece Na República Dominicana, Sistema Fecomércio-RS recebe Prêmio Ibero-Americano de Qualidade

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Cerimônia acontece nesta sexta, durante os eventos da Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em reconhecimento às ações desenvolvidas alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), o Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac recebe, nesta sexta-feira (24), o Prêmio Ibero-Americano de Qualidade, decorrente de sua nominação no Prêmio Melhores Práticas ODS 2022. A cerimônia de premiação acontecerá em Santo Domingo, na República Dominicana, e contará com a presença do presidente do país, Luis Abinader. O evento será realizado durante a Cúpula Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo.

Para o presidente da Fecomércio-RS, Luiz Carlos Bohn, que receberá a honraria em nome da entidade, o prêmio internacional demonstra o compromisso do Sistema com os ODSs na prática. “Baseamos nossas ações nos 17 Objetivos mas, em especial, no que tange às áreas de saúde, educação, paz e justiça e parcerias. Sermos reconhecidos nessa dimensão aponta que estamos no caminho certo”, comenta Bohn.

No caso do Sesc/RS, os três balizadores são o ODS 3, que trata sobre saúde e bem-estar, o 16, que abrange paz, justiça e instituições eficazes, e o 17, que atua no âmbito de parcerias e meios de implementação. Para o Senac-RS, repetem-se o 16 e o 17, além do ODS 4, sobre educação de qualidade. A fim de disseminar esses princípios, a Fecomércio-RS oferece, gratuitamente, a Oficina ODS na Prática, que pode ser feita a distância pelo site www.fecomercio-rs.org.br/odsnapratica.

O Sistema Fecomércio-RS tornou-se signatário do Pacto Global da ONU – que compreende, além dos 17 ODS, os 10 princípios relacionados aos Direitos Humanos, Trabalho, Meio Ambiente e Anticorrupção – em 2018, com o Senac-RS, e, em 2019, com o Sesc/RS. O prêmio da Fundação Ibero-Americana para a Gestão da Qualidade reitera os pilares que sustentam o trabalho da instituição no Estado: busca de harmonia, consciência em ação, responsabilidade pelo todo, transparência, pró-soluções, equilíbrio de interesses, respeito à diversidade e sustentabilidade. O projeto vencedor pode ser conferido clicando aqui.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/na-republica-dominicana-sistema-fecomercio-rs-recebe-premio-ibero-americano-de-qualidade/

Na República Dominicana, Sistema Fecomércio-RS recebe Prêmio Ibero-Americano de Qualidade