Acontece Sicoob Credicapital oferece consórcios para a realização de grandes projetos

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Flexibilidade, economia e facilidade estão entre as vantagens de escolher um plano de consórcio. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ter um imóvel ou aquele carro tão desejado para muitos deixa de ser um sonho e passa a ser uma possibilidade concreta com a aquisição de um consórcio. Para a jornalista Cristiane Guimarães, que é cooperada do Sicoob Credicapital, a decisão de adquirir um consórcio veio com a necessidade de planejar o futuro da família de forma segura.

“É um uma forma aumentar o patrimônio com custo reduzido, quando comparado a um financiamento. Em se tratando de um consórcio no Sicoob Credicapital, a cooperativa pensa em um conjunto todo, ofertando um produto muito competitivo para o cooperado. Pesou bastante na nossa decisão também, porque a taxa de administração, diluída ao mês, fica abaixo de um por cento”, diz.

Com a aquisição de um consórcio do Sicoob, um carro novo que está na lista dos desejos por R$ 60 mil, por exemplo, pode ser feita com prazos flexíveis, de 80 meses a 40 parcelas mensais com um custo muito melhor do que o de um financiamento.

Já para quem sonha em trocar de imóvel ou comprar um novo, com o consórcio também é possível planejar. Se o valor for R$ 200 mil, por exemplo, há também prazos flexíveis de 100 até 220 meses, com valor reduzido de parcelas.

Guimarães complementa ainda que, para ela, o compromisso com o consórcio evita sair do planejamento familiar. “É diferente de poupar em casa. A gente faz cofrinho, ensina para nossos filhos, mas, no meio do processo, muitas vezes nos boicotamos. Um mês é porque a gente se aperta, outro porque aparecem imprevistos de dívidas que não estamos contando, ou porque estragou o carro ou algo que foge do nosso orçamento e, assim, a gente corta logo de cara o dinheiro que estava poupando. No consórcio isso não acontece”.

Quem faz um consórcio tem a possibilidade de ser contemplado antes por meio de lance e as simulações variam conforme as condições de disponibilidade na agência. O gerente de relacionamento do Sicoob Credicapital de Laranjeiras do Sul, Lucas Brondani, explica que o consórcio possibilita flexibilidade, economia e facilidade para adquirir um bem.

“Gosto de chamar o consórcio de compra programada. A maioria dos brasileiros não tem o hábito de poupar mensalmente para comprar um carro, para a parcela da formatura da faculdade ou para a casa própria. Com o consórcio, isso é possível. É um ótimo produto que possibilita comprar um bem muitas vezes com desconto e condições diferenciadas”, ressalta.

Brondani enfatiza ainda que o valor da carta de um consórcio acompanha o crescimento do mercado. “Por exemplo, um carro que em 2020 custava R$ 100 mil, hoje custa entre R$ 110 mil e R$ 115 mil, dependendo da valorização que ele teve, a carta de consórcio também é reajustada seguindo os índices de inflação oficiais, garantindo o poder de compra do bem”.

Tipos de contemplação

Sorteio: Nesta opção, um dos consorciados do grupo é sorteado, com base no resultado dos números da loteria federal, nesse caso, o consorciado fica habilitado para utilizar os recursos de sua carta para aquisição do bem que escolher. Mas nesse caso precisa ter sorte.

Lance livre: O lance é ofertado com o recurso próprio consorciado. Por exemplo, se o crédito é de R$ 50 mil e a oferta do lance for de R$ 10 mil com recursos próprios e seja o vencedor, você pagará o valor ofertado para a administradora e receberá R$ 50 mil.

Lance embutido: Você usa parte da carta de crédito como oferta do lance. Por exemplo, se o seu crédito é de R$ 50 mil e você oferta um lance embutido de R$ 10 mil, caso seja contemplado, você receberá R$ 40 mil.

Lance fixo: O lance é ofertado com o recurso financeiro do próprio consorciado ou também como lance embutido, tendo um valor percentual fixo de lance para todos os consorciados que escolhem essa modalidade, sendo contemplada a carta com o lance fixo mais próxima da cota contemplada por sorteio.

Perfil dos consorciados

Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), 39% dos consorciados tem renda entre quatro e 10 salários mínimos. A maioria é do sexo masculino (65%) e se declaram casados. Os fatores determinantes para a aquisição de um consórcio, ainda segundo a ABAC são o meio mais fácil de comprar bem ou serviço; um jeito de guardar dinheiro (poupança forçada, poder de compra à vista); parcelas menores e compatíveis com a renda; menos burocrático que financiamentos; menos taxas e custos (custos altos com a Selic); ter apenas parte do valor do bem (utilizado para dar lance) e por ser mais compatível com seu planejamento financeiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/sicoob-credicapital-oferece-consorcios-para-a-realizacao-de-grandes-projetos/

Sicoob Credicapital oferece consórcios para a realização de grandes projetos