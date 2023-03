Acontece Nilo Frantz Medicina Reprodutiva marca presença em evento de empoderamento feminino em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

Encontro do movimento Minas de Propósito acontece no Nau Spaces com público estimado de 250 mulheres. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Neste sábado (25), a Nilo Frantz Medicina Reprodutiva, uma das maiores clínicas de reprodução assistida do país, participa do evento Minas de Propósito: “Se uma pode, todas podem”. O encontro, que tem como objetivo empoderar mulheres e amplificar vozes femininas, reunirá empreendedoras, líderes e influenciadoras de diversas áreas.

O evento contará com palestras de mulheres que irão compartilhar relatos emocionantes e inspiradores do protagonismo de suas vidas. Roberta Pschichholz, Carmela Grune, Cris Lisboa, Lisiane Lemos, Roberta Ramos, Miriã Antunes e Shaíze Roth transformaram ideias em negócios de sucesso contribuindo para uma sociedade mais igualitária e diversa.

Além das palestras e networking, haverá também uma feira de empreendedorismo com stands de empresas lideradas por mulheres e de produtos criativos e inovadores. Na ocasião, serão recolhidas doações de alimentos para o banco de alimentos e itens de higiene pessoal, destinados ao Coletivo Elza Soares, que auxilia mulheres em situações de vulnerabilidade.

Os participantes do evento poderão visitar o stand da Nilo Frantz, onde um especialista vai tirar dúvidas sobre congelamento de óvulos e outros tratamentos de reprodução assistida.

Segundo Miriã Antunes, CEO e fundadora do movimento Minas de Propósito, a expectativa é entregar uma experiência transformadora para as participantes, através do compartilhamento do conhecimento e da vivência de mulheres que são referência. “Queremos incentivar o empoderamento feminino, criar novos projetos e negócios, dar suporte e apoio e fomentar a sororidade entre as mulheres”, afirma Miriã.

Porto Alegre será a primeira de cinco cidades brasileiras a receber o evento que acontece no Nau Spaces, das 8h30 às 13h. Apesar de gratuito, é necessário se inscrever através da plataforma Sympla do Minas de Propósito, pois as vagas são limitadas.

