Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

O evento, realizado no auditório do Conselho, contou com a presença de dirigentes da entidade e diversas autoridades. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) lançou, nesta terça (21), em homenagem aos seus 70 anos, o primeiro livro sobre a história completa da autarquia. “O Cremers na história da Medicina” reúne momentos marcantes, bem como principais fatos e nomes da Medicina no Rio Grande do Sul e no Brasil.

“São sete décadas de desafios, mas também de avanços. Uma trajetória na qual sempre esteve em primeiro plano o maior bem com que nós lidamos: a vida das pessoas. Tudo o que nós podemos fazer é trazer uma boa qualidade para a Medicina voltada para a nossa população”, disse o médico e conselheiro do Cremers, José Luiz Pedrini, responsável pela edição do livro junto com o jornalista Eliziário Goulart Rocha, em seu discurso de abertura.

“A transformação da Medicina nas últimas cinco décadas é impressionante a ponto de podermos dizer, com segurança, que ela aprendeu mais nos últimos 50 anos do que em toda a história da humanidade”, disse o médico e autor do prefácio do livro, J.J. Camargo.

“Nós queremos que os novos médicos formados não tenham ilícitos médicos. Estamos trabalhando arduamente e a cada dia mais investindo na nossa tecnologia da informação, sem falar das inúmeras fiscalizações feitas através das nossas delegacias. Estamos atentos e vamos brigar firmemente por uma Medicina de excelência e qualidade”, disse o presidente do Cremers, Carlos Sparta, encerrando os discursos da noite.

Os três ex-presidentes do Cremers, Carlos Isaia Filho, Luiz Augusto Pereira e Cláudio Franzen, que estavam na plateia, foram convidados para o púlpito para relembrar brevemente os seus anos de mandato. Os médicos parabenizaram o Cremers e agradeceram aos colegas pelo apoio que receberam enquanto estiveram na presidência do conselho.

O evento, realizado no auditório do Cremers, em Porto Alegre, também contou com a presença do vice-presidente do Simers, Marcelo Matias, do diretor da Amrigs e ex-conselheiro do Cremers, Dirceu Rodrigues, do secretário municipal da Saúde, Mauro Sparta, além de demais autoridades, representantes de instituições da área da saúde e faculdades de Medicina. As fotos do evento estão disponíveis aqui.

Os exemplares estarão disponíveis para profissionais médicos devidamente cadastrados no Cremers a partir desta quinta-feira (23). A retirada acontece na recepção do Cremers, localizada na Avenida Princesa Isabel, 921 – Santana, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

História do Cremers

O Cremers foi fundado oficialmente em 6 de maio de 1952. Em 1957, foi oficializado como autarquia federal, com o poder e o dever de normatizar, fiscalizar e julgar o exercício profissional da Medicina.

Ao longo de sete décadas, o Cremers tem se destacado pela atuação em defesa da ética e da boa medicina, através de vistorias em estabelecimentos de Saúde e da luta para garantir boas condições de trabalho aos médicos gaúchos. Na esfera jurídica, trava uma batalha para que seja cumprida a lei do ato médico, impedindo que outras categorias profissionais invadam as competências médicas.

O Cremers foi o primeiro conselho a criar delegacias seccionais, levando seus serviços a todas as regiões do Rio Grande do Sul, e também foi pioneiro ao lançar, durante a pandemia de Covid-19, a plataforma de prescrições on-line, que facilitou o dia a dia dos médicos gaúchos e serviu de exemplo a outros conselhos regionais e demais instituições em todo o país.

