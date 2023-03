Acontece Imama celebra 30 anos de atividades voltadas à conscientização sobre o câncer de mama

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Dentre as atividades prestadas pelo instituto estão acolhimento psicológico, empréstimo de perucas, orientação nutricional e apoio jurídico. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em 2023, o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul (Imama) completa 30 anos de atividades. E para celebrar a data, a entidade realizou um café da manhã nesta terça-feira (21), com o objetivo de divulgar o calendário anual de ações e aproximar a sociedade da instituição.

Atualmente, o Rio Grande do Sul é o segundo estado brasileiro com maior índice de câncer de mama. Por isso, há três décadas, o Imama busca conscientizar os gaúchos e gaúchas sobre a importância dos cuidados com a saúde feminina. “A nossa causa é mostrar para as mulheres a relevância do diagnóstico precoce do câncer de mama, que representa 95% de chance de cura para as pacientes”, explica a presidente Cíntia Seben.

Voluntária há cinco anos, Patricia Kauer começou a atuar na organização logo após se curar da doença: “Como eu obtive um diagnóstico bem cedo, meu tratamento foi bastante rápido, e na sequência já me coloquei à disposição do Imama. Aqui, ao ajudar os outros, acabamos nos ajudando também, e mudando a nossa forma de enxergar a vida”.

Dentre as atividades prestadas pelo instituto estão acolhimento psicológico, empréstimo de perucas, orientação nutricional e apoio jurídico, bem como micropigmentação e camuflagem de cicatrizes pós-mastectomia, entre outras – todas gratuitas. Mais informações sobre como doar ou se tornar um voluntário do Imama pelo site https://imama.org.br/.

