Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

O contrato foi assinado pelo presidente da FMP, Dr. Fábio Roque Sbardellotto, o diretor da Faculdade de Direito, Dr. Mauro Souza, e o conselheiro presidente do CRA-RS, Adm. Flávio Cardozo Abreu. Foto: Divulgação/FMP Foto: Divulgação/FMP

Em mais uma ação de responsabilidade social com o propósito de contribuir com a sociedade, a Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) firmou com o Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul (CRA-RS) um convênio a fim de proporcionar bolsas de estudos nos cursos de graduação, pós-graduação e preparatório para ingresso à carreira do Ministério Público. O contrato foi assinado pelo presidente da FMP, Dr. Fábio Roque Sbardellotto, o diretor da Faculdade de Direito, Dr. Mauro Souza, e o conselheiro presidente do CRA-RS, Administrador Flávio Cardozo Abreu, na sede do Conselho, em Porto Alegre.

O presidente da FMP, Dr. Fábio Roque Sbardellotto, afirma que “o momento é de muita satisfação, porquanto se está firmando uma parceria para possibilitar o aperfeiçoamento de profissionais da Administração, agregando a seus já profundos conhecimentos, a ciência jurídica. A FMP, com isso, ratifica sua responsabilidade social em formar profissionais com excelência, possibilitando o exercício de profissões com elevada formação, com vistas ao atendimento das demandas sociais, à garantia dos direitos dos cidadãos e à dignidade humana”. A parceria de cooperação tem validade de dois anos com possibilidade de renovação.

Para o conselheiro presidente do CRA-RS, Administrador Flávio Cardozo Abreu, a parceria irá qualificar a categoria. “O convênio assinado hoje com a FMP tem uma importância muito grande porque a nossa profissão tem esse conhecimento holístico, abrange várias áreas, de economia, contabilidade e inclusive direito. Então a possibilidade de alguém fazer uma segunda graduação ou uma pós-graduação possibilitará ampliar o conhecimento e tornar a atividade do administrador mais técnica por conhecimento de uma área que é, assim como a administração, muito abrangente”, declarou Flávio Cardozo Abreu.

Com mais este convênio, a FMP reforça seu papel de instituição socialmente responsável ao contribuir com o desenvolvimento da sociedade por meio do conhecimento jurídico de excelência, reforçando o propósito de educar quem vai melhorar o mundo.

