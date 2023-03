Acontece Chefe do Estado-Maior do Exército, general Valério Stumpf se despede do serviço ativo

Por Redação O Sul | 23 de março de 2023

Stumpf iniciou sua trajetória nas Forças Armadas ainda aos 15 anos, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas (SP). Foto: 1º Sgt Pires/CMS Foto: 1º Sgt Pires/CMS

Com mais de 48 anos dedicados às Forças Armadas, o general Valério Stumpf Trindade se despediu do serviço ativo nesta quarta-feira (22). A solenidade foi realizada no 3º Regimento de Cavalaria de Guarda, em Porto Alegre (RS), com a presença de diversas autoridades militares e civis.

O atual chefe do Estado-Maior do Exército iniciou sua trajetória ainda aos 15 anos, na Escola Preparatória de Cadetes, em Campinas (SP). Desde então, acumulou diversos cargos, condecorações e passagens pelo exterior. Foi General de Brigada, General de Divisão, Observador Militar da Força de Paz da ONU em Angola e na antiga Iugoslávia, bem como Comandante Militar do Sul, entre outras ocupações.

“O nosso trabalho é de equipe, de continuidade. Ao longo de quase meio século eu testemunhei o crescimento do Exército, cada vez mais profissional, mais capaz e comprometido. Eu tive participação e auxiliei nesse processo, mas foi um trabalho de todos”, ressaltou Stumpf.

Agora, o chefe do Comando Militar do Sul (CMS), Gen. Fernando Soares, assumirá a chefia do Estado-Maior do Exército.

