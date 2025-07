Acontece Cotrijal fortalece protagonismo feminino com capacitação sobre cooperativismo e liderança

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Assuntos foram destaque durante encontro do Comitê Mais Elas Foto: Divulgação Cotrijal Foto: Divulgação Cotrijal

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O cooperativismo foi novamente destaque em capacitação realizada pela Cotrijal, dessa vez durante encontro do Comitê Mais Elas. Nesta semana, as integrantes do grupo participaram de momento especial com o tema “Cooperativismo, liderança feminina e representatividade”, conduzido pela mestre em Educação, com ampla experiência na área do cooperativismo e educação corporativa, Fernanda Chidem.

O encontro proporcionou reflexões sobre o papel estratégico da mulher na sociedade, no agro e dentro das cooperativas, destacando a importância da representatividade feminina em espaços de decisão, liderança nas propriedades e participação ativa nas comunidades. Entre os temas abordados, Fernanda destacou os impactos positivos do cooperativismo e da força coletiva, o reconhecimento do protagonismo feminino e a valorização da diversidade e da inclusão, fundamentais no desenvolvimento das comunidades. A palestrante também ressaltou o trabalho que a Cotrijal vem realizando para fortalecer a presença e a influência das mulheres nas cooperativas e no agronegócio.

“Trazer mulheres que ocupam cargos de liderança para representarem seus grupos aqui é muito importante. A Cotrijal é referência naquilo que faz. Por ser assim, quando realiza ações como esta, se consolida ainda mais como uma cooperativa que valoriza a equidade, que olha para a igualdade de gênero e que reconhece a necessidade das mulheres ocuparem esses lugares de liderança. Ter um comitê feminino faz da Cotrijal mais uma vez referência, reforçando sua preocupação com o quadro social e com o papel da mulher na cooperativa e na comunidade”, destaca a profissional.

Além de temas como liderança e representatividade, a capacitação também abordou os princípios do cooperativismo, a história do movimento e o reconhecimento da Organização das Nações Unidas (ONU) neste Ano Internacional das Cooperativas.

“Principalmente por sermos multiplicadoras nos nossos municípios, tudo que pudermos saber a mais sobre cooperativismo, com certeza, vamos poder agregar lá na nossa unidade. Esses encontros são maravilhosos e queremos que a Cotrijal continue investindo nas mulheres, pois exercemos um papel fundamental”, reforça a integrante do Comitê, Tania Tonet Milanese, sobre a importância da iniciativa para a disseminação de conhecimentos.

O evento integra as ações do Mais Elas, programa lançado em 2022 com o objetivo de promover capacitações e incentivar o protagonismo feminino no cooperativismo e no contexto do desenvolvimento sustentável. Nos 53 municípios da área de atuação da Cotrijal, as produtoras estão organizadas em oito núcleos e cada núcleo é representado no Comitê Mais Elas.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/cotrijal-fortalece-protagonismo-feminino/

Cotrijal fortalece protagonismo feminino com capacitação sobre cooperativismo e liderança

2025-07-18