Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Entidade apresentou aos parceiros do colegiado transtornos observados pelo setor na Capital Foto: Divulgação Foto: Divulgação

As dificuldades enfrentadas pelas empresas para efetuarem carga e descarga em Porto Alegre foram o tema levantado pelo SETCERGS na reunião do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana (COMMU) desta quarta-feira (16/07) de forma online. A entidade foi representada por Carlos Schneider, diretor da Superintendência de Operações de Transporte e Logística, que explicou aos demais participantes os problemas observados pelo setor, especialmente na região do Centro Histórico da Capital.

“Com frequência recebemos queixas de quem chega para carga e descarga e encontra um veículo parado e isso gera um problema”, pontuou.

Schneider explicou que os locais de maior dificuldade estão atualmente no Mercado Público e na Rua dos Andradas.

O diretor do SETCERGS destacou que a intenção é realizar um trabalho in loco para entender quais os principais problemas estão sendo observados no dia a dia dos motoristas e das empresas. Desde a última semana, a entidade tem solicitado aos associados que colaborem enviando relatos sobre os desafios enfrentados, para que seja possível elaborar um plano que beneficie o setor e a mobilidade urbana da Capital.

Na abertura do encontro, o SETCERGS apresentou o vídeo institucional da campanha “Tudo Gira Sobre Rodas”, iniciativa que evidencia o papel crucial do transporte rodoviário de cargas na vida das pessoas.

“Tudo que chega em qualquer lugar gira sobre rodas”, completou Schneider.

Em nome do CEPORTO, que também propôs o tema, o gestor Jackão Castro destacou que o caminhão não é um vilão do processo e é fundamental para o dia a dia. Membro do Conselho de Infraestrutura da FIERGS, Luiz Dahelm enfatizou o papel do setor de transporte de cargas na vida cotidiana das pessoas.

“Nós vimos como ficou Porto Alegre quando não era possível entrar caminhões durante as enchentes”, recordou.

Durante os debates, o grupo discutiu alternativas para otimizar o processo de carga e descarga, oferecendo maior facilidade aos motoristas e à população. Entre as ponderações, o conselho avalia a implementação de vagas rotativas com senhas e horários destinados a cada empresa, com o auxílio de um aplicativo. Agora, o tema será trabalhado internamente, e a expectativa é que, em 30 a 45 dias, se discuta novamente o que evoluiu, a fim de definir uma linha de ação que traga uma solução melhor do que a existente atualmente.

O COMMU é presidido por Jaires Maciel e tem Rafael Fanganitto como vice. Além do SETCERGS, participam do colegiado representantes do CEPORTO, FIERGS, comércio local, mobilidade ativa, transporte individual e da população.

Sobre o SETCERGS

O Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística no Estado do Rio Grande do Sul – SETCERGS foi fundado em agosto de 1959 e é o órgão de representação sindical patronal do transporte rodoviário de cargas com base territorial na maior parte do Estado do Rio Grande do Sul.

