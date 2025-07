Acontece Sistema Ocergs e agência da ONU firmam protocolo de intenções para o desenvolvimento sustentável

Por Redação O Sul | 18 de julho de 2025

Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial mapeará oportunidades de parceria com cooperativas gaúchas Foto: O Sul Foto: O Sul

O Sistema Ocergs e a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (Unido), agência especializada da ONU voltada à promoção e ao aceleramento do Desenvolvimento Industrial Sustentável e Inclusivo (ISID), assinaram protocolo de intenções para o desenvolvimento sustentável, nesta sexta-feira (18), em Porto Alegre.

O Rio Grande do Sul tem despertado o interesse de organismos internacionais que destinam recursos a projetos sustentáveis, especialmente após as enchentes ocorridas no ano passado. “O cenário global de mudanças climáticas e eventos extremos têm reforçado a necessidade de iniciativas de adaptação e resiliência por parte das cooperativas. A partir disso, vamos focar em iniciativas que favoreçam os cooperativados, além de zelarmos pela sustentabilidade”, descreveu o superintendente do Sistema Ocergs, Mario de Conto.

O segundo passo, conforme o presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann, é o planejamento de ações. O avanço nas áreas de transição energética, agricultura sustentável e biofertilizantes contemplam o projeto de atuação das entidades. “Vamos identificar os projetos junto às cooperativas. Na próxima semana, iniciaremos a maturação dos projetos. Não tem um prazo determinado para finalizar o estudo. Temos 372 cooperativas de todos os ramos na Ocergs. Neste primeiro momento, o foco será debater com as cooperativas de energia e de agropecuária. Mas no futuro a proposta é realizar com os demais setores”, disse Hartmann.

Cooperação internacional

Conforme o diretor-geral da Unido, Gunther Beger, a visita ao Rio Grande do Sul também tem como propósito identificar oportunidades de cooperação entre a organização internacional e as cooperativas gaúchas. “Ainda quero conhecer as cooperativas, que integram o Ocergs. Além disso, estamos empenhando em contribuir, para que ocorram novos investimentos em técnicas de emissão sustentável. Pois essa inovação favorece o ecossistema com a redução dos gases poluentes”, declarou Beger.

