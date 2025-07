Acontece Délcio Taváres e Orquestra se apresentam em Porto Alegre em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Show gratuito ocorre no Auditório Araújo Vianna no domingo (27) Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Para celebrar os 150 anos da imigração italiana no Brasil, o Sesc/RS e o Sindilojas Porto Alegre promovem um espetáculo especial com Délcio Taváres e Orquestra. O show na capital ocorre no próximo domingo (27), às 19h, no Auditório Araújo Vianna, localizado no Parque Farroupilha. Os portões serão abertos às 17h30 e a entrada é gratuita, mediante retirada prévia de ingresso pela plataforma Sympla.

Reconhecido como um dos grandes intérpretes da música italiana no país e no exterior, Délcio Tavares traz ao palco um repertório cuidadosamente selecionado para homenagear a cultura e a herança deixada pelos imigrantes italianos. Acompanhado por sua orquestra, o artista promete uma apresentação repleta de clássicos que marcaram gerações.

Arte Sesc – É um dos pilares prioritários para o Sesc/RS e tem como propósitos a valorização da arte e a disseminação da cultura para a sociedade de forma democrática e acessível, com ações que proporcionem a formação de plateias dos mais diferentes públicos. Dessa forma, promove atividades culturais de teatro, música, artes plásticas, circo, literatura e cinema, com uma intensa troca de experiências para ampliar o acesso à produção artística.

Délcio Tavares e Orquestra – Sesc/RS

Data: 27/07 (domingo)

Horário: 19h, com abertura dos portões às 17h30

Local: Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685)

Ingressos: Entrada gratuita, mediante retirada antecipada pelo site do Sympla.

https://www.osul.com.br/delcio-tavares-orquestra-apresentam-porto-alegre/

2025-07-21