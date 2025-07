Acontece MuleBule Gastronomia lança Feijoada no 4º Distrito aos sábados no DC Navegantes

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

O buffet oferece saladas, acompanhamentos como aipim frito, torresmo, bolinho de feijoada e sobremesas Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Após iniciar seu serviço fixo de almoço em abril no Refeitório (DC Navegantes), o MuleBule Gastronomia — em parceria com o Instituto Caldeira — inaugurou no último sábado (19) uma nova experiência gastronômica. A data marcou a estreia da Feijoada no 4º Distrito, que apresentou cinco versões saborosas do prato em um ambiente bonito e descontraído, com capacidade para receber até 270 pessoas.

O buffet também oferece saladas, acompanhamentos como aipim frito, torresmo, bolinho de feijoada, caldinho de feijão e sobremesas. A programação contou ainda com um show especial de Eduardo Pitta e seu novo projeto, Raiz do Samba. Todos os sábados a Feijoada no Caldeira terá uma atração diferente.

A Feijoada no 4º Distrito acontece todos os sábados, das 11h30 às 15h30. As reservas podem ser feitas pelo telefone e WhatsApp (51) 99282-4306 e também no local.

