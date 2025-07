Acontece Casa Talks de agosto destaca práticas inovadoras das melhores ONGs do RS

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

Evento promovido pela Casa de Saúde Menino Jesus de Praga reúne referências do terceiro setor, saúde e inovação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

No dia 5 de agosto, a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga realiza mais uma edição do Casa Talks, evento que vem se consolidando como um espaço relevante de diálogo e troca de experiências sobre o terceiro setor, saúde e inovação. Com o tema “Melhores Práticas das Melhores ONGs do RS: Como essas organizações estão inovando no terceiro setor”, o encontro será realizado presencialmente, das 8h30 às 12h, na sede da instituição (Rua Nelson Zang, 420, Porto Alegre – RS).

A programação conta com quatro painéis temáticos, reunindo mais de dez palestrantes e mediadores com atuação destacada no terceiro setor. Todos os convidados representam organizações gaúchas que já figuraram entre as 100 Melhores ONGs do Brasil, reconhecidas por sua excelência, impacto e capacidade de inovação.

O credenciamento começa às 8h30, seguido da abertura oficial às 9h, com as boas-vindas de Pablo Berger, presidente do Conselho de Administração Voluntário da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga. Segundo Arno Duarte, diretor executivo da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, o Casa Talks reflete o compromisso da instituição com a qualificação contínua do terceiro setor. Para ele, reunir algumas das melhores ONGs do Rio Grande do Sul em um mesmo espaço é uma oportunidade valiosa para promover a troca de experiências, fortalecer redes e estimular a inovação social.

Arno destaca que, como uma instituição filantrópica, a Casa compreende os desafios de manter a excelência e a sustentabilidade. Por isso, acredita que aprender com organizações que vêm se destacando no país é essencial para ampliar o impacto coletivo do setor. “Reunir as Melhores ONGs do RS é valorizar quem já entrega resultados e inspirar quem busca evoluir. É uma troca rica de experiências que fortalece o terceiro setor e amplia seu impacto social”, completou Duarte.

Confira a programação:

9h10 – Painel 1: Boas Práticas de Gestão – O que aprendemos sendo uma das melhores ONGs do Brasil

Participantes: Arno Duarte (Casa de Saúde Menino Jesus de Praga), Valéria Foletto (Instituto do Câncer Infantil), José Paulo Soares Martins (Parceiros Voluntários)

Mediação: Márcia Anselmo (jornalista e especialista em terceiro setor)

9h50 – Painel 2: Comunicação de Causa – O que as melhores ONGs fazem para se tornar referência

Participantes: Cristiano Alves Santarém (WimBelemDon), Andrea Schüür Macagnan (Santa Casa de Porto Alegre), Douglas Lara (Rede Calábria)

Mediação: Paula Martins (jornalista e consultora de impacto)

10h30 – Painel 3: Como as Melhores ONGs garantem sustentabilidade financeira

Participantes: João Rocha (Fundação O Pão dos Pobres), Luis Carlos Enck – Biba (Fundação Tênis), Áurea Binz (ONG Foco Empreendedor)

Mediação: Maira Petrini (professora da PUCRS e coordenadora do Farol Hub de Impacto – Tecnopuc)

11h10 – Participação Especial: Marcelo Estraviz

Criador do Selo Doar e do Prêmio Melhores ONGs do Brasil, abordará o tema “Como a participação no Prêmio Melhores ONGs pode apoiar sua organização”, com mediação de Arno Duarte.

Encerrando a programação, os participantes serão convidados a realizar uma visita guiada pela Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, das 12h às 12h30.

O evento é uma realização da Casa de Saúde Menino Jesus de Praga, com apoio do Prêmio Melhores ONGs do Brasil, Farol Social Hub e Tecnopuc.

Sobre a Casa

Fundada há 41 anos, a Casa de Saúde Menino Jesus de Praga é uma instituição filantrópica que oferece acolhimento de longa permanência em saúde, com habilitação e reabilitação multidisciplinar para pessoas com lesões neurológicas e motoras de alta e média complexidade. Localizada em uma área de 4,7 mil m², a Casa funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, e conta com uma equipe de 150 profissionais.

Reconhecida como modelo de atendimento multidisciplinar, a instituição oferece serviços que vão desde enfermagem 24h, fisioterapia e fonoaudiologia até tratamentos especializados, como hidroterapia e odontologia. Atualmente, abriga 60 acolhidos, com capacidade para atender até 100 pessoas.

Sobre o Prêmio Melhores ONGs

Criado com o propósito de fortalecer o Terceiro Setor no Brasil, o Prêmio Melhores ONGs reconhece anualmente instituições que se destacam pela excelência em gestão e impacto social.

Com inscrições gratuitas, a premiação busca ser uma referência para doadores, voluntários e empresas interessadas em apoiar organizações sérias e comprometidas com a transformação social. Em 2024, 481 instituições foram aprovadas na primeira fase.

O prêmio reafirma seu compromisso em valorizar e reconhecer o trabalho essencial das organizações da sociedade civil que atuam com seriedade e geram impacto positivo em todo o país.

