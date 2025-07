Acontece Cooperativas Escolares se reúnem na Serra Gaúcha

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

O evento reuniu cerca de 500 pessoas em Nova Petrópolis. Foto: Darlan Silva O evento reuniu cerca de 500 pessoas em Nova Petrópolis. (Foto: Darlan Silva) Foto: Darlan Silva

O Sicredi, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, realizou o primeiro Summit das Cooperativas Escolares. O evento, que aconteceu em Nova Petrópolis, capital nacional do Cooperativismo, reuniu cerca de 500 pessoas com destaque para jovens integrantes do programa, além de professores orientadores e assessores pedagógicos de 17 cooperativas do Sistema Sicredi.

“O Summit evidenciou a potência do Programa: o protagonismo dos jovens e o brilho nos olhos ao vivenciar princípios e valores que buscam uma sociedade mais próspera, além de reforçar as premissas desse movimento: juntos, somos capazes de promover muitas transformações para as comunidades”, explica a coordenadora de desenvolvimento do cooperativismo da Central Sicredi Sul/Sudeste, Bianca Hennemann.

Para a assessora de cooperativismo e sustentabilidade da cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo, Glaucia Cabral Moraes, “o Programa tem como base a educação cooperativa como pilar de transformação social, por isso eventos como esse são tão significativos, pois experiências e vivências com outras cooperativas, de diferentes regiões, ampliam as oportunidades de aprendizado, protagonismo e relacionamento das crianças e adolescentes”.

O Programa Cooperativas Escolares é uma iniciativa educativa que busca integrar princípios e valores do cooperativismo ao ambiente escolar. Os estudantes, com apoio de um professor orientador, por meio de uma metodologia gamificada chamada Cooperlândia, fundam e gerem suas próprias cooperativas, atuando como protagonistas em um processo pedagógico colaborativo. Tem como público-alvo alunos voluntários do final do Ensino Fundamental.

“Acompanhar de perto o desenvolvimento de líderes juvenis é sentir o futuro acontecendo no agora. Momentos de intercooperação oportunizam para a nossa galerinha das cooperativas escolares um olhar mais amplo de tudo o que realizam em seus cotidianos escolares. É um momento de extrema potência, de reconhecimento e de ampliação de horizontes”, conclui a responsável pelo Programa na Sicredi Ouro Branco RS/MG, Amábile Tolio Boessio.

