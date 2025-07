Grêmio Grêmio já começa os preparativos para o jogo decisivo contra o Alianza Lima-PER pela Sul-Americana

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2025

A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30min, na Arena do Grêmio

Na manhã desta segunda-feira (21), o Grêmio realizou atividades técnicas e físicas intensas no Centro de Treinamento Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, com foco total no confronto decisivo contra o Alianza Lima-PER, válido pela volta dos playoffs da Conmebol Sul-Americana. A partida acontece nesta quarta-feira (24), às 21h30min, na Arena do Grêmio.

Sob o comando de Mateus Famer, treinador de goleiros, e seu auxiliar Everson Pereira, os arqueiros participaram de dinâmicas situacionais de jogo, simulando tomadas de decisão, reação rápida e fundamentos defensivos em cenários variados.

Enquanto isso, os jogadores de linha passaram por aquecimento funcional com a equipe de preparação física, que promoveu um circuito de movimentação com exercícios de saltos, arrancadas, velocidade e tração — buscando aumentar o desempenho explosivo e a capacidade de resposta durante os duelos.

No campo 1 do CT, o técnico Mano Menezes conduziu um treino técnico-tático em espaço reduzido, ajustando posicionamentos e dinâmicas coletivas. A atividade foi seguida por um treinamento tático específico, com Mano orientando os jogadores individualmente e por setores, reforçando estratégias para o confronto decisivo contra os peruanos.

