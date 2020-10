O Inter carimbou sua presença na parte de cima da tabela ao chegar aos 34 pontos, passando o Flamengo, com a mesma pontuação, no saldo de gols. O único que pode tirar a liderança do colorado é o Atlético-MG, que joga contra o Bahia nesta noite.

A vitória, segundo Coudet, passou pelo esforço dos jogadores colorados. O técnico repetiu a escalação da vitória sobre o Sport, na última quarta (14), contra o Vasco. As únicas mudanças foram o retorno de Thiago Galhardo e Zé Gabriel. Os gols saíram pelos pés de Edenilson e de Galhardo ainda no primeiro tempo. “Quando estamos com todos os jogadores à disposição, é mais fácil definir a estratégia. Temos feito bons jogos, e vamos colocando os jogadores que melhor estão para ser competitivos. Sempre tentamos gerar situações de gol. Hoje geramos várias, poderíamos ter feito mais gols. Fizemos um grande jogo. E depois, apesar da proposta ofensiva, é sempre fácil atacar com espaço que sem. Fizemos uma boa vantagem e atacando com mais espaços, poderíamos ter ampliado. Nos faltou estar um pouco mais afinados na segunda metade do campo“, respondeu Coudet.

Antes do próximo desafio pelo Brasileirão, o Inter ainda precisa encarar a última rodada da fase de grupos da Libertadores, contra a Universidad Católica, na quinta-feira (22), no Estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, às 21h30. No campeonato nacional, o Inter encara no domingo (25), um confronto direto: recebe o Flamengo no Beira-Rio.