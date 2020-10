Inter Coudet valoriza vitória contra Bragantino e destaca resultado após mais dias de recuperação

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / S.C. Internacional

Em Bragança Paulista, o Inter fez o que precisava fazer e bateu o Bragantino por 2 a 0, resgatando a vice-liderança do Brasileirão. Na 14ª rodada do campeonato, Thiago Galhardo marcou duas vezes e carimbou os três pontos para a equipe colorada. Após a partida, o técnico Eduardo Coudet respirou a aliviado, já que sua equipe voltou a vencer depois de cinco partidas: “A sequência negativa passa a ser positiva com um só resultado. Passam de alguns jogos sem ganhar a ser alguns jogos sem perder”.

Coudet também chamou atenção para o fato de a equipe ter tido cinco dias de recuperação, já que a Libertadores está parada devido às Eliminatórias da Copa. A última partida havia sido no sábado (3), contra o Grêmio, na Arena. “É mais fácil quando estamos completos. E não é menor o tempo de recuperação. É um jogo em que tivemos cinco dias de recuperação e se notou. Para meu gosto, poderíamos ter descansado mais com a bola depois do resultado favorável. Temos que ir lidando, porque os jogos são muito seguidos. Vamos com a satisfação de ter feito um jogo muito bom em um campo e rival difíceis“, destacou.

Com os dois gols marcados, Thiago Galhardo caminha no rumo certo para se tornar o artilheiro do campeonato nesta temporada. A boa atuação do meia-atacante foi ressaltada por Coudet, que também explicou sua opção por Willian Pottker no início da partida, ao invés de Abel Hernández: “Contente por ele e pelo grupo, que faz grande esforço. Se não houvesse feito os dois gols, seguramente estaria me dizendo que rende mais como meia. Tratamos de analisar o rival. Não só o que podemos fazer e ver os que melhor estão. (O Pottker) Fez um jogo muito bom. O rival também joga e vamos mudando as escalações pensando no que podemos dar”.

Com a vitória, o colorado reassume a vice-liderança do Brasileirão, chegando a 25 pontos, apenas dois atrás do líder. A equipe de Coudet volta a campo no próximo domingo (11), às 20h30, no Beira-Rio, pela 15ª rodada.

