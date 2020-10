Inter Coudet fala sobre Rodrigo Dourado e revela que conta com o jogador ainda nesta temporada

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Ainda falta uma peça na equipe de Eduardo Coudet: Rodrigo Dourado. O jogador não entra em campo desde julho de 2019 e ainda não pode mostrar seu trabalho para Chacho. Em entrevista coletiva após a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, nesta quinta-feira (8), o técnico colorado foi questionado sobre a situação de Rodrigo Dourado. A resposta foi confiante e trouxe esperanças ao torcedor:

“Acho que sim (sobre contar com ele nesta temporada). Ele está muito melhor, não tem sentido mais dores, nem sequelas. Ontem (quarta-feira) mesmo falei com ele. No início, quando reiniciou nos treinos, ele sentia. Está com um volume bom de trabalho e está se sentindo melhor. O que lhe falta é ritmo de jogo. Vamos tratar de trabalhar com ele, fazer trabalhos com bola. Ele é importante para o clube”, disse.

São quase dezesseis meses desde a última partida do volante pelo clube. O então capitão colorado teve sua última partida no dia 10 de julho, na partida contra o Palmeiras, ainda pela Copa do Brasil de 2019, quando sofreu uma lesão grave no joelho esquerdo. Há alguns meses, o atleta foi liberado para realizar a maior parte dos treinamentos com o grupo. No final do setembro, em meio aos trabalhos, Dourado contraiu Covid-19 e precisou cumprir isolamento. Recuperado, retornou mais uma vez aos treinamentos e agora segue focado na recuperação. Dentro do clube, existe uma expectativa de que o volante retorne ainda nesta temporada. Tanto, que o colorado não o tirou da lista de inscritos para a Copa Libertadores de 2020. O Inter acredita que Dourado possa estar em condições de jogo antes do fim da competição. Em maio deste ano, clube e jogador renovaram os vínculos até o final de 2022.

Agora, só resta ao torcedor seguir esperando e aguardar os próximos capítulos. Além disso, será preciso observar se Rodrigo Dourado conseguirá recuperar sua titularidade na equipe, já que a posição já possui Musto, Rodrigo Lindoso e Johnny.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

