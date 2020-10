Esporte Thiago Galhardo: dois passos a mais para artilharia

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

Se hoje o Inter é vice-líder, uma das principais razões é do meia Thiago Galhardo. O jogador que chegou no colorado no início da temporada 2020, tem 12 gols em 13 jogos do Campeonato Brasileiro, está na artilharia isolada da competição. Ao todo, são 17 gols na temporada, e quase empata com Nenê e Leo Gamalho, que tem 18.

Mas o encantamento pelo jogador não se dá apenas pelos gols, mas também pelo estilo jeito de jogo e a postura dentro e fora de campo. A surpresa acontece porque ele vive um momento mágico como nunca aconteceu em passagens por outros clubes. É o principal jogador do Inter na temporada, e na partida contra o Bragantino, na última quinta-feira (8), foi mostrado isso mais uma vez.

Muito graças a Galhardo, o Inter é vice-líder do Brasileirão, com 25 pontos. Está a dois de distância para o Atlético-MG, líder com 27 pontos e um jogo a menos.

”A gente sonha bastante com tudo isso. Hoje, eu igualo meus números do ano passado, em 34 rodadas do Brasileiro. Feliz por ter conseguido essa marca muito antes do imaginado. Ainda temos 24 partidas no campeonato, somos vice-líderes, mas eu troco tudo isso pelo título. Estou em busca de ajudar o grupo para que consigamos conquistar o título. Esse é o nosso objetivo nas três competições que disputamos” sentenciou, em entrevista divulgada pela assessoria do clube.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

