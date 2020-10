Esporte Grêmio tem interesse e pode fazer proposta a Stuani

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Girona

Depois da tentativa frustrada da contratação de Cavani, que foi anunciado recentemente pelo Manchester United, o Grêmio vai em busca de outro centro-avante para a temporada, e a nacionalidade deve continuar sendo uruguaia. Stuani, nome que já foi especulado pelo Tricolor, permanece na pauta da direção, apesar dos altos valores na transação.

O uruguaio está no Girona, da Espanha, mas ainda pode deixar a equipe por conta da folha salarial e a falha do time em chegar ao acesso à elite do Campeonato Espanhol. A primeira investida tricolor foi realizada nos últimos meses, porém se tornou plano B após um recuo estratégico para a tentativa de contratação de Cavani.

Os vencimentos do atleta acabam sendo um dos motivos que podem impedir o avanço do Grêmio no negócio, já que o centroavante recebe quase 3 milhões de euros por temporada (cerca de R$ 19 milhões).

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Coritiba, na última quarta-feira (7), o vice-presidente de futebol Paulo Luz, deu uma declaração sobre o possível interesse:

“Trata-se de um grande jogador. Mas não vou falar sobre nome ou valores. Isso é economia interna do clube.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

