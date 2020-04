Bem-Estar Covid-19: barba dificulta vedação de máscaras, diz infectologista

A pandemia do coronavírus e a recomendação de usar máscaras trouxe uma preocupação extra para quem usa barba: será que ela aumenta o risco de contaminação pela covid-19? Para evitar o risco, há quem esteja optando por ficar sem ela. A decisão é acertada, segundo a médica Eliana Bicudo, assessora técnica da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), principalmente em função da dificuldade de vedação da máscara no rosto pelo maior volume proporcionado pela barba.

“A gente sabe que o vírus sobrevive no cabelo e na barba. Tanto é que, entre os EPI (equipamentos de proteção individual) usados por profissionais de saúde, estão a touca e a máscara”, disse ela.

Segundo Eliane, o maior problema da barba está relacionado ao uso da máscara de proteção, uma vez que dificulta a vedação no rosto. “A máscara precisa estar bem firme, vedada e ajustada ao rosto. Com barba, isso, no mínimo, fica difícil. Por esse motivo, os profissionais que lidam com a covid-19 não podem ter barba”, acrescenta.

Aparentes contradições

Sobre o motivo de alguns especialistas terem minimizado o risco, conforme Flávio, a infectologista explica que essas aparentes contradições ocorreram no início da pandemia, quando não se vislumbrava a necessidade de uso constante de máscara, algo que tem sido cada vez mais indicado.

De acordo com Eliana, o cidadão comum até pode ter barba, mas é fundamental que tenha ciência de que ela dificulta uma vedação adequada da máscara. “Além disso, quem não tem hábito de usar mascara fica toda hora colocando a mão nela para ajustá-la ao rosto, e isso é ainda mais comum no caso de pessoas com barba. O risco é grande porque, se a mão estiver contaminada, contamina também máscara, barba, boca”, diz.

De fato, há relatos de incômodo com o uso da máscara, por ser mais difícil mantê-la colada ao rosto. Com isso, há necessidade de ajeitar o acessório mais vezes, aumentando o risco de contaminação.

A vulnerabilidade maior, segundo Eliana, é na lateral do rosto e na parte abaixo do queixo. Quando a barba é mais fina e limitada aos arredores da boca, o risco é menor, caso a máscara contorne em 360 graus os pelos.

Máscaras

No caso de quem está com a doença ou no dos assintomáticos, o ideal são as máscaras cirúrgicas ou a N95. A de pano é recomendada para a população, na tentativa de funcionar como mais uma barreira contra o vírus.

Uma pessoa doente tem de estar atenta para trocar, tanto a máscara cirúrgica quanto a de pano, a cada duas horas, porque estudos mostram que as gotículas atravessam a máscara, quando já molhada por causa de tosses, espirros ou mesmo por causa da fala.

“A gente sabe que a transmissão se faz por gotículas, que ficam no ambiente após falas, espirros ou tosse, e por contato. O vírus sobrevive por longo tempo nessas gotículas”, explica a infectologista ao destacar que não apenas os barbudos, mas todos têm de estar atentos principalmente à higienização das mãos e à distância mínima de 1 metro entre as pessoas.

Novo visual

Muitas vezes, quem usa – ou usava – barba, ostentava o mesmo visual há anos. Tirar a barba muda bastante a fisionomia e causa certo estranhamento até para a própria pessoa. Crianças pequenas também podem estranhar. A compensação fica por conta da maior segurança, e, eventualmente, até a sensação de parecer mais jovem.

