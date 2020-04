Brasil Mega-Sena sorteia neste sábado prêmio de R$ 13 milhões

Por Redação O Sul | 11 de abril de 2020

Valor da aposta simples é R$ 4,50. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Valor da aposta simples é R$ 4,50. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Mega-Sena sorteia neste sábado (11) um prêmio estimado em R$ 13 milhões. As apostas do concurso 2.251 podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, em todo o País, ou pela pela internet, no portal Loterias Caixa.

Clientes com acesso ao Internet Banking Caixa podem fazer suas apostas pelo seu computador pessoal, tablet ou smartphone. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteios, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

A cartela, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50.

As seis dezenas do concurso 2.251 serão sorteadas a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

