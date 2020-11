Mundo Covid-19: Bolsonaro destaca no G20 importância da cooperação global e diz que é preciso cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo

Por Redação O Sul | 21 de novembro de 2020

Bolsonaro participa do encontro em formato virtual. Foto: Reprodução/Twitter Bolsonaro participa do encontro em formato virtual. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

A Cúpula de Líderes do G20, grupo das 20 maiores economias do mundo, ocorre em formato virtual neste sábado (21) e domingo (22), com o tema Percebendo as oportunidades do século 21 para todos. As conferências e pronunciamentos são transmitidas pelo site do evento, que foi organizado sob a presidência pro tempore da Arábia Saudita. O presidente Jair Bolsonaro fez um pronunciamento pela manhã, onde falou sobre a importância da cooperação global e que desde o início enfatizou que era preciso cuidar da saúde e da economia ao mesmo tempo. “O tempo mostrou que estávamos certos”, declarou.

President of Brazil, Jair Bolsonaro, stresses the importance of global cooperation ahead of the #G20Riyadhsummit. pic.twitter.com/tNX2PZOIDu — G20 Saudi Arabia (@g20org) November 21, 2020

Na sexta-feira (20), Bolsonaro recebeu um telefonema do príncipe da Arábia Saudita, Mohammed Bin Salman, para discutir as relações entre os dois países e o trabalho no âmbito do G20.

“Os dois líderes debateram as possibilidades de fomento das relações bilaterais Brasil-Arábia Saudita e coordenaram esforços para a realização da Cúpula de Líderes do G20, sediada, este ano, virtualmente, pelo Reino Saudita”, informou a Secretaria Especial de Comunicação Social.

No pronunciamento de Bolsonaro, ele afirmou que o mundo enfrentou neste ano uma crise mundial sem precedentes e que a cooperação global é o caminho para a recuperação econômica e social.

“Desde o início nós enfatizamos que era preciso cuidar da saúde das pessoas e da economia ao mesmo tempo. O tempo mostrou que estávamos certos”, declarou Bolsonaro.

Soluções

Em comunicado, a organização destacou que a cúpula se concentrará em soluções para a crise socioeconômica gerada pela pandemia de Covid-19, buscando “maneiras de restaurar o crescimento e construir um futuro melhor com inclusão, resiliência e sustentabilidade em seu cerne”.

“A cúpula deste ano tem mais significado, pois o mundo está olhando para os esforços do G20 em proteger vidas e meios de subsistência e ajudar na recuperação pós-pandemia. Os líderes do G20 também abordarão questões para preparar o caminho para uma recuperação econômica inclusiva, sustentável e resiliente e estabelecer as bases para um futuro melhor. Os objetivos da presidência saudita do G20 se concentram em capacitar as pessoas, protegendo o planeta e criando novas fronteiras”, diz o comunicado.

