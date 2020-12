Saúde O Brasil se aproxima dos 7 milhões de casos acumulados de coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Do total de casos, 87,7% dos pacientes já se recuperaram da doença. Foto: USP Imagens Do total de casos, 87,7% dos pacientes já se recuperaram da doença. (Foto: Virtual Science) Foto: USP Imagens

O Brasil se aproxima dos 7 milhões de infecções por coronavírus desde o início da pandemia. O número de casos acumulados desde o início da pandemia chegou a 6.728.452. Nas últimas 24 horas, as autoridades de saúde notificaram 53.453 novos diagnósticos positivos de covid-19. Com este número, a curva de casos volta aos níveis de agosto.

As mortes por conta da pandemia atingiram 178.995. Entre terça (8) e esta quarta-feira (9), foram registradas 836 novas mortes. Ainda há 2.262 falecimentos em investigação, dados relativos a terça.

Os dados estão na atualização diária do Ministério da Saúde, divulgada na noite desta quarta. O balanço é produzido a partir de informações enviadas pelas secretarias estaduais de saúde.

Ainda conforme a atualização do órgão, há 647.946 pacientes em acompanhamento. Outras 5.901.511 pessoas já se recuperaram da doença.

Estados

A lista dos Estados com mais mortes pela covid-19 é encabeçada por São Paulo (43.461), Rio de Janeiro (23.430), Minas Gerais (10.429), Ceará (9.762) e Pernambuco (9.200). As Unidades da Federação com menos óbitos pela doença são Acre (742), Roraima (745), Amapá (839), Tocantins (1.190) e Rondônia (1.617).

Anvisa estende prazo de validade de testes

O Secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Arnaldo Medeiros, disse nesta quarta, em Brasília, que a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) aprovou a extensão do prazo de validade dos testes para a covid-19, do tipo RT-PCR, que estão estocados pelo governo. Os testes foram adquiridos em abril pelo ministério em uma parceria com a Opas (Organização Panamericana de Saúde), em caráter emergencial.

Durante audiência nesta quarta-feira, na Comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha as ações do governo federal no enfrentamento à pandemia, Medeiros disse que cerca de seis milhões de testes vencem até março de 2021.

Os números atualizados dos testes com data de vencimento, em caixa, em dezembro somam 2.814.500; em janeiro, 3.979.300, fevereiro, 22.900, e em março, 70.800. Com a decisão da Anvisa, os produtos receberam uma ampliação da validade de quatro meses.

“Você tem para cada vencimento uma extensão de quatro meses. Assim, os testes que vencem em dezembro passam a ter prazo de validade até abril, os que vencem em janeiro, até maio, e assim por diante, com a extensão dos testes que venceriam em março, ficando para julho”, disse Medeiros.

Vacinação em dezembro

O Ministério da Saúde (MS) informou nesta quarta que poderá haver vacinação contra a covid-19 no Brasil ainda neste mês de dezembro, ou no início de janeiro de 2021, se a farmacêutica Pfizer conseguir uma autorização emergencial junto à Anvisa.

De acordo com o ministério, o ministro Eduardo Pazuello afirmou que a vacinação em dezembro depende também de a empresa conseguir “adiantar” uma entrega de doses. A vacinação em dezembro ou no início de janeiro, informou a pasta, seria em caráter emergencial e atenderia a uma pequena quantidade de pessoas. Após a declaração do ministro, a Pfizer informou o seguinte: “Em nota, o MS disse que o ministro Eduardo Pazuello afirma que se a Pfizer conseguir autorização emergencial junto a Anvisa e conseguir adiantar alguma entrega, o início da vacinação pode ser no fim de dezembro ou no início de janeiro de 2021. Mas isso seria em quantidades pequenas, de uso emergencial. Observando que a autorização emergencial depende da Anvisa e termos contratuais a serem definidos entre MS, Pfizer e/ou qualquer laboratório”. A vacina da Pfizer começou a ser aplicada no Reino Unido na terça. No mesmo dia, o governo brasileiro anunciou termo de intenção para comprar 70 milhões de doses da empresa. O anúncio refletiu uma mudança de atitude, já que o governo antes havia dito que o país não tinha infraestrutura para armazenar as doses na temperatura exigida de 70º C negativos. Também na terça, em reunião com governadores, Pazuello disse que a vacinação no Brasil começaria no fim de fevereiro. O ministro deu a declaração ao comentar a tramitação do registro definitivo da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca. O Brasil tem acordo para 100 milhões de doses dessa vacina. Segundo Pazuello, o pedido de registro definitivo deverá chegar à Anvisa até o fim de dezembro, e a agência deve levar 60 dias para análise.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde